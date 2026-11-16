Fórmula 1: Haas confirmó a Rafael Câmara para el GP de Las Vegas

La escudería Haas confirmó que Rafael Câmara volverá a competir en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Las Vegas, donde reemplazará nuevamente al francés Esteban Ocon. El brasileño tendrá su segunda participación en la categoría, luego de haber debutado en el Gran Premio de Brasil.

La decisión permitirá que Câmara continúe sumando kilómetros y experiencia con el equipo estadounidense, que ya lo tiene contemplado dentro de su proyecto deportivo para la temporada 2027.

En Las Vegas, el joven piloto compartirá la formación titular con Oliver Bearman, mientras que el equipo también realizará una modificación durante los entrenamientos libres.

Haas apuesta por la continuidad de Câmara

El brasileño tuvo su primera experiencia oficial en la máxima categoría del automovilismo durante el Gran Premio de Brasil, donde debió afrontar condiciones de pista complejas.

Su actuación recibió una evaluación positiva por parte de la conducción de Haas, que decidió darle continuidad en la siguiente competencia del calendario.

Ayao Komatsu, director de la escudería, destacó el trabajo realizado por el piloto y explicó los motivos de la decisión.

"En Brasil, nuestro fichaje de 2027, Rafa Câmara, debutó en condiciones extremadamente difíciles y nos demostró, tanto a nosotros como al mundo, por qué lo fichamos para 2027", expresó.

De esta manera, el equipo busca avanzar en la adaptación del brasileño al funcionamiento de un monoplaza de Fórmula 1, con vistas a su incorporación prevista para el próximo campeonato.

El desafío de correr por primera vez en Las Vegas

Câmara tendrá por delante un nuevo desafío, ya que todavía no conoce el circuito urbano de Las Vegas al volante de un Fórmula 1.

El trazado estadounidense presenta características diferentes a las de Interlagos, por lo que la adaptación durante las sesiones de entrenamiento será una de las prioridades del piloto.

"Tengo muchas ganas de volver a subirme al coche en Las Vegas. Brasil fue una buena experiencia de aprendizaje, y ahora el objetivo es seguir mejorando, progresando paso a paso y aprovechando al máximo cada sesión", manifestó.

Además, reconoció que necesitará aprovechar el tiempo disponible para familiarizarse con el circuito.

"Es un circuito nuevo para mí, así que hay mucho que aprender, pero haré todo lo posible por seguir progresando durante el fin de semana", agregó.

Ryō Hirakawa también tendrá actividad con Haas

La escudería confirmó otra novedad para el Gran Premio de Las Vegas: Ryō Hirakawa participará de la primera práctica libre (FP1) y conducirá el monoplaza que habitualmente utiliza Oliver Bearman.

El piloto japonés, con experiencia en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), tendrá así una nueva oportunidad de participar en una sesión oficial de Fórmula 1.

Bearman recuperará su auto para el resto de las actividades del fin de semana, mientras que Câmara continuará ocupando el asiento correspondiente a Ocon.

La participación de ambos pilotos forma parte de la planificación deportiva de Haas, que buscará aprovechar el Gran Premio de Las Vegas para continuar evaluando alternativas de cara a la próxima temporada.