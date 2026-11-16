El viernes 27 de noviembre se inaugurará el primer tramo de la nueva Ruta Provincial 96, que conecta el cruce de Miguel Torres con la localidad de Chovet, en el sur de Santa Fe. La obra vial, que abarca 13 kilómetros, incluye dos rotondas y una inversión provincial superior a los 37.000 millones de pesos.

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El proyecto surgió como una propuesta de campaña de Maximiliano Pullaro y Lisandro Enrico durante su recorrido por las localidades del sur provincial. La iniciativa buscaba ofrecer una alternativa más segura a la ruta nacional 33, considerada peligrosa por los vecinos y usuarios.

Lisandro Enrico, actual ministro de Obras Públicas, recordó que en 2023, cuando era senador por el departamento General López, junto a Pullaro mantuvieron reuniones con vecinos para explicar el proyecto. En ese momento, muchos dudaban de que la provincia pudiera concretar una obra de esta magnitud.

"La Ruta 96 fue una propuesta programática lanzada en Venado Tuerto durante la campaña de Pullaro a la gobernación. Parecía un desafío difícil, pero desde que asumió como gobernador y yo como ministro, nos comprometimos a hacerla realidad", señaló Enrico.

El ministro destacó las dificultades para construir una ruta nueva, que implicó abrir caminos, ampliar zonas, levantar terraplenes, construir asfalto, alcantarillas y rotondas para mejorar la seguridad vial. Además, mencionó que la obra avanzó pese a un contexto económico nacional complicado, gracias a la asignación de fondos provinciales.

El tramo que se inaugurará es el primero de tres etapas previstas. Las siguientes etapas cubrirán el trayecto de Chovet a Elortondo y de Elortondo a Venado Tuerto. Esta nueva ruta busca acortar distancias y brindar una opción más segura para el tránsito en la región.

Enrico destacó que en Santa Fe no se construía una ruta con un nuevo número desde hace más de 20 años, por lo que esta obra representa un avance significativo para el sur provincial.

La inauguración se realizará en la rotonda de Miguel Torres y continuará en Chovet, donde se espera que la comunidad pueda comenzar a utilizar esta vía que mejora la conectividad y la seguridad vial en la zona.

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