Alumnos de Venado Tuerto ganan la Copa ROBOLIGA 2026 con dispositivo inclusivo

Un grupo de alumnos de sexto año de Electrónica de la Escuela de Educación Técnica Profesional N.º 483 «El Industrial» de Venado Tuerto obtuvo el primer premio en la Copa ROBOLIGA 2026.

Foto: Redes sociales

El reconocimiento se entregó durante la 13.ª edición del certamen organizado por la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Los estudiantes presentaron "Acción-Reacción", un dispositivo multisensorial diseñado para acompañar y estimular a niños con discapacidad.

El equipo busca promover respuestas sensoriales, motrices y cognitivas mediante una dinámica de causa y efecto. El proyecto se desarrolló con el apoyo de los docentes de taller y en colaboración con el Centro de Rehabilitación y Educación Terapéutica (CRET) 2133 de Venado Tuerto.

Según indicaron, el dispositivo está pensado para adaptarse a las diferentes necesidades de cada niño, con fines pedagógicos y terapéuticos.

Además de este premio, los mismos alumnos fueron reconocidos días atrás en la quinta edición del encuentro "El Futuro del Talento en la Industria", realizado en Rosario. Allí también destacaron la creatividad y los conocimientos técnicos aplicados a una solución tecnológica con un objetivo social e inclusivo.

Este logro pone en evidencia el compromiso de los estudiantes y la aplicación de la tecnología en beneficio de la comunidad, especialmente en el ámbito de la inclusión.