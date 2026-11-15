Venado Tuerto: confirmaron fecha y horario del sorteo de 52 viviendas

El Gobierno de Santa Fe confirmó que el viernes 27 de noviembre, a partir de las 8, se realizará el sorteo de las 52 viviendas construidas en Venado Tuerto. El procedimiento estará a cargo de Lotería Provincial y será transmitido en vivo a través del canal de YouTube Obras de Santa Fe.

La información fue anunciada por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien explicó que durante la jornada se conocerán los 52 titulares seleccionados y sus respectivos suplentes.

El complejo habitacional está ubicado en el sector delimitado por las calles Neuquén, Santiago del Estero, Suipacha y Paso, en el barrio Cayetano Silva.

Cómo consultar el padrón definitivo

La Provincia publicó el padrón correspondiente al Plan 5277, con la nómina de aspirantes habilitados para participar del sorteo.

Según informó Enrico, el listado incluye cerca de 2.800 postulantes. Esa cifra corresponde a la comunicación oficial inicial y presenta diferencias con recuentos posteriores del padrón realizados por otros medios.

Para conocer su situación, cada persona inscripta deberá ingresar al sitio web del Gobierno de Santa Fe, buscar el Plan 5277 y verificar el número de sorteo asignado.

La convocatoria original reunió 4.260 postulaciones, de acuerdo con los datos difundidos por el ministro. Posteriormente, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo realizó una primera evaluación y publicó un padrón provisorio.

Durante octubre se habilitó una instancia de revisión para quienes debían actualizar información o presentar documentación adicional. Una vez analizadas las observaciones, se confeccionó el listado definitivo.

Cómo se realizará el sorteo del 27 de noviembre

El procedimiento se llevará adelante mediante Lotería de Santa Fe, utilizando el sistema previsto para la adjudicación de viviendas provinciales.

En esta oportunidad se contemplarán los cupos legales destinados a integrantes de las fuerzas de seguridad y personas con discapacidad.

El sorteo será transmitido en directo por YouTube y, una vez concluido, la Provincia publicará el listado de titulares y suplentes.

No obstante, la selección del 27 de noviembre no determinará qué casa recibirá cada familia. Para eso, el Gobierno provincial tiene previsto realizar un segundo sorteo durante diciembre, cuando se establecerá la ubicación de las unidades dentro del barrio.

Información para los postulantes Viernes 27 de noviembre de 2026 — 8:00 horas. Padrón: Plan 5277. Transmisión: YouTube Obras de Santa Fe. Registro Digital de Acceso a la Vivienda

Cómo son las 52 viviendas

El conjunto habitacional está integrado por tres tipologías de unidades, diseñadas para diferentes conformaciones familiares.

De las 52 viviendas, 39 tienen tres dormitorios, 10 son unidades compactas de dos dormitorios y tres fueron adaptadas para personas con discapacidad.

Todas incluyen estar-comedor, cocina, baño completo y lavadero exterior.

La obra forma parte del programa habitacional impulsado por la administración provincial de Maximiliano Pullaro, con el acompañamiento del municipio que encabeza Leonel Chiarella.

Según los antecedentes difundidos por el municipio, el proyecto contó con un presupuesto oficial de 5.262 millones de pesos al momento de la convocatoria, durante 2025.

Qué pasará después de la selección

Tras el sorteo de noviembre, la Provincia difundirá la nómina de adjudicatarios y suplentes. En diciembre se completará la instancia prevista para asignar las ubicaciones.

Por el momento, el anuncio no establece una fecha concreta de entrega de llaves ni detalla las condiciones finales de pago de las unidades.

Para las familias inscriptas, el próximo paso será verificar su número en el padrón definitivo y seguir el procedimiento del 27 de noviembre.