Venado Tuerto: piden siete años y medio de cárcel para una joven

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó una pena de siete años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para Nahir Candela Páez, una joven investigada por tres hechos de violencia registrados entre enero y abril de 2025 en Venado Tuerto.

El requerimiento fue presentado por el fiscal Iván Gastón Raposo, quien atribuyó a la acusada distintos episodios de amenazas e intimidaciones, además de su presunta participación en una agresión contra una vivienda donde se efectuaron disparos.

La presentación fiscal representa un avance en el proceso penal, aunque todavía no existe una sentencia por estos hechos.

Las amenazas que dieron origen a la investigación

El primero de los episodios investigados ocurrió el 9 de enero de 2025, frente a una vivienda de calle Jujuy al 1400.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, Páez habría llegado al domicilio en una motocicleta Honda Titan negra y exhibido una pistola presuntamente calibre 9 milímetros para exigirle a una joven el pago de una deuda.

La acusación sostiene que posteriormente regresó al lugar y volvió a mostrar el arma, incluso cuando había personal policial interviniendo.

Cinco días después, el 14 de enero, se habría producido un segundo episodio. En esta oportunidad, la imputada presuntamente utilizó Facebook Messenger para enviar mensajes amenazantes a la misma persona y a integrantes de su entorno familiar.

Ambas situaciones forman parte de las pruebas que el Ministerio Público de la Acusación pretende sostener durante el proceso judicial.

Un ataque armado ocurrido en abril

El tercer hecho investigado tuvo lugar el 9 de abril de 2025, nuevamente en una vivienda de Jujuy al 1400.

Según la hipótesis fiscal, Páez habría participado junto con Joel Facundo Barrios, conocido como “Motoneta”, Alexis Viltes, apodado “Colorado”, y una cuarta mujer.

El grupo presuntamente llegó en un automóvil blanco y protagonizó una agresión contra personas que se encontraban en el domicilio.

La investigación atribuye a Barrios haber efectuado disparos con una pistola calibre 9 milímetros, uno de los cuales habría ingresado a la vivienda. También señala que Viltes habría golpeado a una persona con un revólver, mientras que Páez habría exhibido un arma blanca.

Estas circunstancias deberán ser evaluadas judicialmente a partir de las pruebas y los planteos de las partes.

Una condena anterior y el pedido de prisión efectiva

Entre los elementos considerados por la Fiscalía figura una condena anterior de tres años de prisión de ejecución condicional contra Páez, por delitos que incluyeron amenazas calificadas, lesiones leves y daño.

Raposo sostuvo que ese antecedente debe ser valorado conforme a las disposiciones legales aplicables al momento de determinar una eventual sanción.

El fiscal también planteó que la utilización de armas en zonas residenciales representa un riesgo para las personas involucradas y los vecinos.

Por estos motivos, solicitó una pena de siete años y seis meses de prisión efectiva.

Qué puede ocurrir ahora

La causa deberá avanzar por las instancias judiciales correspondientes, donde se analizarán las pruebas y se resolverá la responsabilidad penal de la acusada.

La información difundida no incluye la posición de la defensa ni una fecha confirmada para el juicio.

Por el momento, los hechos descriptos constituyen la hipótesis de la Fiscalía y no una declaración judicial de culpabilidad.