Venado Tuerto: confirmaron cuándo se sortearán las 52 viviendas provinciales

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó que el viernes 27 de noviembre, a partir de las 8, se realizará el sorteo de las 52 viviendas construidas por el Gobierno provincial en Venado Tuerto. La adjudicación se llevará adelante mediante Lotería de Santa Fe y podrá seguirse en directo a través de YouTube.

La convocatoria reúne a cerca de 2.800 postulantes que lograron completar el proceso de inscripción y quedaron incluidos en el padrón definitivo del Plan 5277.

Las viviendas están ubicadas en el sector comprendido por las calles Neuquén, Santiago del Estero, Suipacha y Paso. El proyecto forma parte de la política habitacional impulsada por la administración del gobernador Maximiliano Pullaro, con acompañamiento de la Municipalidad de Venado Tuerto, encabezada por Leonel Chiarella.

Cómo consultar el padrón definitivo

El Gobierno provincial ya publicó la nómina de personas habilitadas para participar del sorteo.

Según explicó Enrico, inicialmente se habían registrado 4.260 postulantes. Posteriormente, se difundió un padrón provisorio que permitió revisar las solicitudes y detectar situaciones que requerían documentación adicional o correcciones.

Durante ese procedimiento, los inscriptos que necesitaban actualizar información contaron con diez días para hacerlo.

Una vez finalizada la evaluación de los casos, se conformó el listado definitivo, integrado por cerca de 2.800 personas.

Los interesados pueden ingresar al sitio oficial del Gobierno de Santa Fe, buscar el Plan 5277 y consultar tanto su situación como el número asignado para participar.

Cómo será el sorteo de las viviendas

El procedimiento estará a cargo de Lotería de Santa Fe y comenzará a las 8 del viernes 27 de noviembre.

La transmisión se realizará a través del canal de YouTube de Obras de Santa Fe, lo que permitirá seguir el desarrollo de la adjudicación.

Durante la jornada se determinarán los 52 titulares y sus respectivos suplentes.

Además, el sistema contempla cupos específicos destinados a integrantes de las fuerzas de seguridad y personas con discapacidad, de acuerdo con la normativa aplicable.

Una vez concluido el procedimiento, la Provincia publicará el listado de adjudicatarios para que pueda ser consultado por internet.

Cómo son las 52 viviendas

El conjunto habitacional está compuesto por unidades de diferentes características, destinadas a atender distintas necesidades familiares.

La distribución informada es la siguiente:

39 viviendas de tres dormitorios.

3 viviendas adaptadas para personas con discapacidad.

10 viviendas compactas de dos dormitorios.

Todas las unidades cuentan con estar-comedor, cocina, baño completo y lavadero exterior.

Qué ocurrirá después del 27 de noviembre

El sorteo de noviembre permitirá establecer quiénes serán los titulares y suplentes de las viviendas.

Sin embargo, la asignación específica de cada unidad se resolverá posteriormente. Según adelantó el Ministerio de Obras Públicas, durante diciembre se realizará un segundo sorteo para determinar la ubicación correspondiente a cada adjudicatario.

Por el momento, no se informó en la noticia fuente una fecha definitiva para la entrega de llaves.