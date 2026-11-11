Venado Tuerto: 34 familias recibieron terrenos para construir sus viviendas

El Gobierno de Venado Tuerto entregó 34 terrenos municipales a familias adjudicatarias del programa Nuestro Terreno, una iniciativa destinada a facilitar el acceso a lotes mediante precios inferiores a los del mercado inmobiliario y planes de financiación en cuotas.

La actividad se desarrolló en el barrio Cayetano Silva y estuvo encabezada por el intendente Leonel Chiarella, junto al presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini; el secretario de Gobierno, Mariano De Mattia; y otros integrantes del gabinete local.

Las familias que recibieron sus terrenos habían completado previamente las distintas etapas administrativas, desde la inscripción y participación en el sorteo hasta la firma de los boletos de compraventa.

Con esta entrega, los adjudicatarios podrán comenzar a planificar la construcción de sus viviendas en un sector donde ya se desarrollan proyectos habitacionales de beneficiarios de ediciones anteriores.

Cómo funciona el programa Nuestro Terreno

Durante el encuentro, Chiarella explicó que el objetivo de la iniciativa es facilitar el acceso a la tierra a familias que encuentran dificultades para adquirir un lote a través del mercado inmobiliario tradicional.

Según indicó el intendente, los terrenos municipales se comercializan aproximadamente a la mitad de su valor de mercado, con la posibilidad de abonarlos mediante cuotas.

El funcionario también señaló que el dinero recaudado se reinvierte en la compra de nuevas parcelas, permitiendo sostener futuras ediciones del programa.

Este mecanismo funciona a través del Fondo Municipal de Tierra, al que se destinan los recursos provenientes de los pagos realizados por los adjudicatarios.

Además, el municipio dispone de tres modelos de planos de viviendas de uno y dos dormitorios, que pueden ser solicitados por las familias para facilitar la elaboración de sus proyectos de construcción.

Nuevos terrenos y obras en Cayetano Silva

El secretario de Gobierno, Mariano De Mattia, brindó detalles sobre las tareas realizadas para concretar la entrega.

Según explicó, el desarrollo del sector continuará con la apertura de calles y la incorporación de nuevas parcelas. En ese marco, anticipó que otros 14 lotes del área están contemplados para próximas entregas.

Las nuevas parcelas tendrán frente sobre calle Bondad, en un sector donde beneficiarios anteriores ya comenzaron a construir.

Por su parte, Juan Ignacio Pellegrini destacó el esfuerzo económico de las familias y consideró importante mantener la continuidad del programa.

En diciembre abrirá la inscripción para otros 100 terrenos

El Gobierno municipal confirmó que la sexta edición de Nuestro Terreno tendrá su período de inscripción entre el 1 y el 31 de diciembre de 2026.

En esta oportunidad se prevé sortear 100 lotes distribuidos en los barrios El Cruce, Cayetano Silva e Iturbide.

Chiarella sostuvo que, una vez concretada esta nueva adjudicación, el programa habrá permitido que más de 600 familias accedan a un terreno municipal para proyectar sus viviendas.

La entrega de las 34 parcelas constituye una nueva etapa del programa habitacional, mientras el municipio prepara la próxima convocatoria. Los interesados deberán consultar los requisitos y las condiciones de inscripción a través de los canales oficiales del Gobierno de Venado Tuerto.