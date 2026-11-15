Venado Tuerto exige reparación urgente de la Ruta Nacional 33

El Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó el sábado 14 de noviembre un pedido formal a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para que realice reparaciones urgentes en la Ruta Nacional N° 33, específicamente en el tramo que une Rufino, Venado Tuerto y Rosario.

Foto: Redes sociales

La iniciativa, presentada por el concejal Didier Bizet, del PRO (Unidos), señala que la ruta presenta daños severos como cráteres, grietas y desniveles en el asfalto, además de falta de mantenimiento en los márgenes, como poda y desmalezado.

El proyecto destaca que estos deterioros han sido causa de múltiples accidentes automovilísticos fatales en los últimos años, afectando a varias localidades del departamento General López. Además, la medida responde a reclamos de comunidades regionales que solicitaron al Concejo una intervención conjunta para mejorar este corredor clave para la conectividad y el transporte productivo.

En el texto aprobado, se exige que Vialidad Nacional cumpla con el fallo judicial de la causa FRO 2642/2025, dictado por el Juzgado Federal de Venado Tuerto a cargo del juez Aurelio Antonio Cuello Murúa. Esta resolución, impulsada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, ordena a la entidad estatal realizar tareas urgentes de conservación de la ruta, independientemente del estado de las concesiones privadas.

El concejal Bizet explicó que, aunque la ruta está en proceso de licitación para concesiones privadas, estas demoras no justifican la falta de mantenimiento inmediato. "No se puede esperar más, la vida de miles de conductores está en serio riesgo todos los días", afirmó.

El pedido aprobado incluye la reparación de baches, la señalización adecuada y el desmalezado mientras se completan los procesos licitatorios. También se dispuso enviar copia de la resolución a la Secretaría de Transporte de la Nación y al presidente Javier Milei.

Este reclamo se suma a otros pedidos y acciones judiciales que buscan garantizar la transitabilidad y seguridad en una ruta fundamental para la región sur de Santa Fe.

Notas relacionadas