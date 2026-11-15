Sábado con temperaturas agradables y viento moderado en Venado Tuerto

El sábado 14 de noviembre en Venado Tuerto se registraron condiciones meteorológicas estables con temperaturas que oscilaron entre 20 °C de mínima y 28 °C de máxima, según los informes oficiales de la región.

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A las 7 de la mañana, la temperatura era de 17,8 °C con presencia de neblina y cielo parcialmente nublado. La humedad relativa alcanzó un 92 %, mientras que los vientos soplaron desde el sector sur a 10 km/h, con una visibilidad estimada en 8 kilómetros.

Durante la mañana, la temperatura promedio fue de 24 °C. El viento aumentó su intensidad, registrándose velocidades entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. La probabilidad de lluvias se mantuvo baja, entre 0 % y 10 %.

Por la tarde, la temperatura máxima llegó a 28 °C, con vientos que disminuyeron su velocidad a entre 7 y 12 km/h. El cielo continuó parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones descendió a 0 %.

Para la noche, se previó una temperatura de 23 °C, con condiciones similares en cuanto a nubosidad y viento, y sin probabilidades de lluvia.

Este panorama climático indica una jornada cálida y estable para Venado Tuerto, sin precipitaciones significativas y con vientos que variaron en intensidad a lo largo del día.

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