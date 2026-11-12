Venado Tuerto: un menor de 14 años fue aprehendido por intentar robar una moto

Un adolescente de 14 años fue aprehendido en Venado Tuerto luego de ser señalado como responsable de un intento de robo de una motocicleta que se encontraba estacionada en el Hospital Alejandro Gutiérrez. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico y se concretó durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre.

Según informó la Policía, la intervención comenzó cuando personal de seguridad del establecimiento sanitario advirtió que un joven intentaba llevarse una motocicleta del sector de estacionamiento.

Al observar la situación, uno de los trabajadores de seguridad salió tras el sospechoso y dio aviso a las autoridades policiales, aportando información sobre sus características y la dirección en la que se había desplazado.

Lo encontraron a pocas cuadras del hospital

Con los datos proporcionados por el personal del nosocomio, efectivos del Comando Radioeléctrico iniciaron un recorrido por las inmediaciones del establecimiento.

El operativo permitió localizar al adolescente en el sector comprendido por las calles C. Espora, Corrientes y Chaco, donde los uniformados procedieron a su aprehensión.

Durante el procedimiento también se recuperó una motocicleta Guerrero Trip de color negro, propiedad de una mujer de 51 años.

De acuerdo con el informe policial, el rodado presentaba daños en el trabamanubrio, mecanismo utilizado para bloquear la dirección de la motocicleta cuando permanece estacionada.

El vehículo fue secuestrado para las actuaciones correspondientes. El parte no precisa si se realizaron peritajes adicionales para determinar el alcance de los daños.

Intervino la Unidad Penal Juvenil

Tras la aprehensión, se dio intervención a la Unidad Penal Juvenil, que dispuso el traslado del adolescente a una dependencia policial para la formación de una causa por robo en grado de tentativa.

Esta calificación corresponde a la investigación inicial y no implica que exista una declaración judicial de culpabilidad.

El procedimiento quedó bajo la órbita de las autoridades competentes en materia penal juvenil, debido a que la persona involucrada tiene 14 años.

Por tratarse de un menor de edad, no se difundieron datos que permitan identificarlo.

La investigación continúa

El informe policial no detalla si el adolescente contaba con antecedentes ni informa qué medidas se adoptaron después de las actuaciones iniciales.

Tampoco se comunicaron declaraciones de la propietaria del vehículo ni de la defensa del joven.

La investigación deberá determinar las circunstancias del episodio y establecer las medidas que correspondan conforme al régimen legal aplicable.