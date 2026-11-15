Venado Tuerto realizó la Caminata Rosa para prevenir el cáncer de mama

La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (Lalcec) filial Venado Tuerto llevó a cabo el domingo 15 de noviembre su tradicional Caminata Rosa 5K en el Parque Municipal de la ciudad. La actividad, que se reprogramó dos veces por condiciones climáticas adversas, reunió a más de 250 personas en una jornada con buen clima.

Foto: Redes sociales

Bajo el lema "El rosa es más que un color", la iniciativa buscó concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Según explicó Liliana Albornoz, presidenta de Lalcec Venado Tuerto, la realización periódica de mamografías y controles médicos permite curar más del 90% de los casos detectados en etapas iniciales.

Los participantes adquirieron kits solidarios que incluían la remera oficial de la edición 2026 y un bono para una rifa con un premio de 25.000 pesos. Los fondos recaudados se destinan a financiar mamografías y estudios para mujeres sin cobertura médica.

Al finalizar la caminata, se realizó el sorteo de una bicicleta, cuyo número ganador fue el 094, perteneciente al grupo de apoyo Oncoamigas. Este grupo anunció que volverá a sortear la bicicleta para recaudar fondos destinados a insumos para la elaboración de pelucas y para la organización del Encuentro 2027.

El recorrido comenzó en la pista del Parque Municipal y atravesó calles céntricas como Jujuy, Santa Fe, Balcarce, López, Estrugamou, 25 de Mayo, Mitre y Caseros, finalizando en el predio deportivo municipal.

El evento contó con el respaldo del Gobierno de Venado Tuerto y el auspicio de Cooperación Seguros, que no pudo participar con su dispositivo por agenda. Además, colaboraron diversas agrupaciones comunitarias y profesionales.

Lalcec Venado Tuerto recordó que la Caminata Rosa es la acción pública más visible de un trabajo preventivo que realizan durante todo el año. La institución no recibe subvenciones gubernamentales y depende de aportes de socios y eventos para sostener sus prestaciones gratuitas.

Entre los servicios que ofrece se encuentran estudios de Papanicolaou gratuitos para mujeres mayores de 25 años sin obra social, mamografías preventivas para mujeres mayores de 40 años y campañas de control de lunares para mayores de 18 años. La próxima jornada de control de lunares está programada para el 3 de diciembre.

La presidenta Liliana Albornoz invitó a la comunidad a sumarse como socios colaboradores con cuotas mensuales de 1.500 pesos o bimestrales de 3.000 pesos para garantizar el acceso a controles médicos esenciales en la región.