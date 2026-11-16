Firmat: siete detenidos por presunta venta de drogas tras tres allanamientos

Una investigación por presunta comercialización de estupefacientes en Firmat derivó en la detención de siete personas y el secuestro de drogas, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Los procedimientos se concretaron el viernes 13 de noviembre, luego de varios meses de tareas investigativas impulsadas a partir de denuncias vecinales.

La causa está a cargo de Luis Lagioia, fiscal de la Unidad Especializada en Microtráfico de Venado Tuerto, y Ana Belén Stampella, fiscal de Firmat. Según la información proporcionada por el Ministerio Público de la Acusación, los detenidos son tres hombres y cuatro mujeres, de los cuales seis pertenecen a una misma familia.

Más de diez denuncias iniciaron la investigación

En declaraciones a LT29 Radio Venado Tuerto, Stampella explicó que el Buzón de la Vida de Firmat había recibido más de diez denuncias anónimas que señalaban un domicilio como presunto lugar de venta de drogas.

La fiscal detalló que el inmueble había sido allanado durante 2025 y nuevamente unos dos meses antes de los últimos operativos. Ambos procedimientos finalizaron sin resultados positivos, pese a que las tareas de vigilancia habían registrado movimientos que los investigadores consideraron compatibles con la comercialización de estupefacientes.

Ante esta situación, el Ministerio Público de la Acusación reforzó la investigación con recursos humanos y tecnológicos.

Drogas, dinero y 27 celulares secuestrados

Durante los tres allanamientos simultáneos, los efectivos secuestraron cocaína en distintas presentaciones, 445 gramos de marihuana, un plantín de cannabis, 27 teléfonos celulares y aproximadamente 1,5 millones de pesos en efectivo.

También se incautaron dos tarjetas de memoria, un rifle de aire comprimido, dos pipas caseras de bronce y otros elementos incorporados a la investigación.

El análisis de los dispositivos electrónicos podría aportar información sobre las comunicaciones y los posibles vínculos entre las personas investigadas.

Investigan viviendas instaladas en un terreno

Otro aspecto de la causa está relacionado con un predio donde, según explicó Stampella, se habían levantado siete construcciones precarias.

La fiscal señaló que una mujer residente en el frente del terreno manifestó que parte de su propiedad había sido ocupada por integrantes de la familia investigada.

En este marco, la Fiscalía evalúa solicitar el derribo de las construcciones que presuntamente habrían sido utilizadas para vender drogas.

Sin embargo, la medida todavía no fue autorizada y su eventual aplicación dependerá del cumplimiento de los requisitos legales y de una resolución judicial.

Las audiencias serán el miércoles en Melincué

Las siete personas detenidas serán imputadas, según anticipó la Fiscalía, por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas.

Las audiencias están previstas para el miércoles 18 de noviembre en los tribunales de Melincué, donde se expondrán las acusaciones y se discutirán las medidas cautelares.

Hasta el momento, no se difundió en la información consultada la posición de las defensas. Las personas investigadas mantienen su presunción de inocencia.

La causa continúa bajo jurisdicción provincial, aunque existen contactos con la Justicia federal para intercambiar información sobre posibles conexiones con otras investigaciones.

La próxima instancia judicial permitirá conocer las imputaciones individuales y las medidas cautelares que solicitará el Ministerio Público de la Acusación. También quedará pendiente determinar si corresponde avanzar con alguna medida sobre las construcciones investigadas.