Del aula a la inclusión: alumnos del Industrial desarrollaron tecnología premiada

Estudiantes de la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 483 de Venado Tuerto desarrollaron dos dispositivos multisensoriales destinados a acompañar las actividades de estimulación temprana de niños con discapacidad. La iniciativa, denominada Acción-Reacción, surgió de un pedido de una institución local y terminó siendo reconocida en diferentes encuentros educativos y tecnológicos.

El trabajo fue realizado por alumnos de sexto año de Electrónica, bajo la coordinación del profesor de Robótica y Taller José Carreras. El objetivo inicial no era participar de competencias, sino encontrar una solución para reemplazar un equipo que había dejado de funcionar en el Centro de Recreación y Estimulación Temprana (CRET).

Una propuesta que nació de una necesidad concreta

El proyecto se incorporó a las prácticas profesionalizantes de los estudiantes y contó con la participación de docentes del centro de estimulación, quienes visitaron la escuela para explicar las características del trabajo que realizan con los niños.

A partir de esos encuentros, los alumnos comenzaron a diseñar los equipos. Según explicó Carreras durante una entrevista con LT29 Radio Venado Tuerto, el primer dispositivo funcional estuvo terminado en aproximadamente un mes y medio.

Además, la iniciativa se integró a la Red de Robótica de Santa Fe, que facilitó herramientas para desarrollar experiencias educativas vinculadas con necesidades de la comunidad.

Cómo funcionan los dispositivos

Los estudiantes construyeron dos versiones de Acción-Reacción, una analógica y otra digital.

El primer equipo utiliza circuitos electrónicos, pulsadores y luces LED que se activan cuando el niño produce sonidos o presiona determinados botones. También incorpora un vúmetro que transforma la intensidad sonora en una secuencia luminosa.

Por otro lado, la versión digital utiliza programación en lenguaje C y tecnología Arduino. Este sistema permite representar figuras, letras y números mediante luces, además de modificar imágenes según la intensidad de los sonidos captados por un micrófono.

Los dispositivos fueron diseñados para trabajar a la altura de los niños y facilitar actividades relacionadas con la audición, la motricidad y la asociación entre acciones y respuestas visuales.

Reconocimientos en Rosario y Buenos Aires

El proyecto recibió una distinción durante el encuentro El Futuro del Talento en la Industria, realizado en Rosario, y consiguió el primer puesto en la Copa ROBOLIGA 2026, desarrollada en Buenos Aires.

Ángela Rivas y Santiago Enríquez fueron algunos de los estudiantes que representaron al grupo en estas instancias. Ambos destacaron que el principal objetivo fue construir una herramienta útil para los niños y sus docentes.

La iniciativa involucró también a otros profesores y alumnos de Carpintería, responsables de colaborar con la construcción de las estructuras que contienen los componentes electrónicos.

Un desarrollo con posibilidades de continuidad

El profesor Carreras consideró que los equipos podrían utilizarse en otras instituciones dedicadas a la estimulación temprana, debido a que permiten adaptar diferentes actividades a las necesidades de los niños.

En este marco, la experiencia representa una aplicación de los conocimientos de electrónica, programación y construcción adquiridos durante la formación técnica.

Queda pendiente conocer los resultados de su implementación cotidiana y las posibilidades de ampliar el proyecto. Mientras tanto, el trabajo de los estudiantes de Venado Tuerto muestra cómo una necesidad planteada desde la comunidad puede convertirse en una propuesta de desarrollo tecnológico dentro de la escuela pública.