Venado Tuerto: identificaron a otro sospechoso de un ataque armado

La investigación por un ataque armado ocurrido en una vivienda de Venado Tuerto registró nuevos avances. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) identificó a un quinto presunto participante del episodio y solicitó su detención, en el marco de una causa que también derivó en procedimientos por presunta comercialización de drogas.

La investigación está dirigida por el fiscal Iván Gastón Raposo, responsable de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos, junto con la fiscal adjunta subrogante Larisa Barucca.

De acuerdo con la información difundida este viernes 13 de noviembre, las nuevas diligencias permitieron avanzar sobre la participación que habría tenido cada uno de los involucrados.

El ataque que dio origen a la investigación

El episodio investigado ocurrió en una vivienda ubicada en calle Cobeñas al 1500, en Venado Tuerto.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, cinco personas llegaron al domicilio en dos motocicletas, una roja y otra blanca. Los sospechosos portaban armas de fuego, entre ellas una escopeta y revólveres.

Una vez dentro de la propiedad, habrían exigido información sobre el paradero de una persona a la que buscaban y efectuado varios disparos.

Durante el episodio, uno de los atacantes habría golpeado al ocupante de la vivienda en la cabeza con la parte trasera de un arma, provocándole una lesión sangrante.

Posteriormente, el grupo escapó en las motocicletas.

Una declaración permitió avanzar sobre otro sospechoso

Uno de los elementos incorporados a la investigación fue la declaración de un imputado, realizada el 3 de noviembre.

Según la información fiscal, esa persona aportó datos sobre las circunstancias del ataque y mencionó a otros posibles participantes.

Los investigadores analizaron esa declaración junto con testimonios, registros de cámaras de seguridad y actuaciones policiales.

A partir de esos elementos, se identificó a otro sospechoso y el 13 de noviembre se libró una orden para detenerlo.

La información disponible no precisa si esa orden ya fue ejecutada.

Allanamientos y dos mujeres detenidas por drogas

Como parte de las medidas investigativas, la Fiscalía impulsó allanamientos en cuatro inmuebles de Venado Tuerto.

En uno de los procedimientos, realizado en una propiedad de calle Marenghini al 73, los efectivos secuestraron dos envoltorios de cocaína y 146.000 pesos en efectivo.

A raíz del hallazgo, dos mujeres fueron detenidas y se iniciaron actuaciones por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Se trata de una investigación derivada de los allanamientos realizados por el ataque armado. Por el momento, no se informó una vinculación judicial acreditada entre ambas mujeres y la balacera.

La Fiscalía busca esclarecer otros episodios de violencia

Raposo señaló que la investigación continuó después de las primeras detenciones y destacó la necesidad de analizar todos los elementos incorporados a la causa.

El fiscal también manifestó su preocupación por los ataques con armas de fuego contra viviendas y aseguró que el Ministerio Público de la Acusación continuará investigando este tipo de hechos.

Además, indicó que se analizan otros episodios de disparos registrados en diferentes sectores de Venado Tuerto, algunos de los cuales podrían estar relacionados con disputas entre grupos vinculados a actividades ilícitas.

Esa posible conexión todavía forma parte de las hipótesis investigativas.

La causa continúa abierta y resta determinar la situación procesal del último sospechoso identificado, así como las responsabilidades individuales de las personas investigadas.