La carrera de Ingeniería Agronómica que ofrece la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en Venado Tuerto cerró el viernes 13 de noviembre la etapa de preinscripción para el ciclo lectivo 2027 con un total de 190 aspirantes.

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La información fue confirmada el lunes 16 por Gisela Pouillastrou, concejal y coordinadora de la carrera, quien destacó que la cifra supera ampliamente la capacidad disponible para el próximo año académico.

La mayoría de los interesados, alrededor del 60%, reside en Venado Tuerto, mientras que el 40% restante proviene de otras localidades del sur de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Córdoba, incluyendo lugares como Junín.

Con el cierre del formulario, esta semana comenzarán las entrevistas presenciales a cargo del equipo de la Dirección de Educación del Gobierno de Venado Tuerto. El objetivo es conocer la situación particular de cada aspirante, sus expectativas y evaluar la compatibilidad de horarios, especialmente para quienes trabajan o tienen otras responsabilidades.

Pouillastrou explicó que esta instancia es fundamental para aclarar las condiciones de cursado, que es 100% presencial y requiere una dedicación horaria significativa.

La previsión es iniciar el cursillo de 2027 con aproximadamente 85 estudiantes, cifra similar a la del ingreso anterior. Esta limitación responde a la estructura local de la carrera, que cuenta con una sola comisión y una capacidad restringida en laboratorios para actividades prácticas.

La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR será la encargada de evaluar las posibilidades de ingreso y gestionar eventuales bajas durante el proceso.

En cuanto a la edad de los aspirantes, la mayoría son jóvenes que finalizan la escuela secundaria, incluidos estudiantes de establecimientos técnicos, aunque también hay personas adultas que retoman sus estudios universitarios gracias a la oferta local.

Tras las entrevistas, los aspirantes deberán presentar la documentación requerida en dos instancias presenciales que se realizarán en Venado Tuerto con personal de la Facultad de Ciencias Agrarias. La intención es cerrar el proceso de ingreso durante los primeros días de diciembre, con todos los trámites administrativos finalizados.

Pouillastrou pidió a quienes aún no recibieron la convocatoria para la entrevista que revisen sus datos de contacto, ya que los turnos se están comunicando de forma progresiva.