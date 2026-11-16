El sábado 14 de noviembre, alrededor de las 18:00, personal de la Dirección General de Guardia Provincial, dependiente de la Unidad Operativa Regional N.º 5 de Venado Tuerto, realizó un control vehicular sobre la Ruta Nacional N.º 33, en el kilómetro 595, jurisdicción de Sancti Spíritu.

Foto: Redes sociales

Durante la inspección de un camión Ford Cargo 1730, los efectivos detectaron varias irregularidades en los elementos identificatorios del vehículo. Se constató la ausencia aparente de stickers VIN y numeración VIS visibles en los cristales, además de una placa identificatoria con remaches que no parecían originales.

Al revisar una placa en el sector frontal de la cabina, observaron que indicaba un año de fabricación 1999, que no coincidía con el año 2005 consignado en otros elementos identificatorios. En una inspección más profunda, hallaron un sticker VIN oculto debajo de la cabina cuya numeración no coincidía con la registrada en la documentación del camión.

Ante estas irregularidades, las autoridades procedieron al secuestro del chasis y a la aprehensión del conductor, quien fue trasladado a la dependencia policial de Sancti Spíritu y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Este operativo forma parte de los controles preventivos que realiza la Guardia Provincial en rutas santafesinas para detectar irregularidades, prevenir delitos y fortalecer la seguridad vial y ciudadana.

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