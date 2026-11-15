Juicio por trata laboral a productor frutillero entra en etapa final

El juicio oral contra Franco Pocchia, productor frutillero de 26 años, acusado de trata laboral con reducción a la servidumbre en un campo de Arroyo Leyes, entró en su etapa decisiva. La próxima semana se realizarán los alegatos de la Fiscalía y la querella, mientras que la defensa expondrá la siguiente, según informó la Oficina de Gestión Judicial.

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El jueves 18 de noviembre está previsto que la fiscal Milagros Traverso y el querellante Gustavo Adolfo Vargas, representante de tres víctimas, presenten sus argumentos finales. Luego, los abogados defensores Claudio Torres Del Sel y Francisco García Rossi, que representan a Pocchia desde el inicio del proceso, tendrán su turno para alegar.

El tribunal que juzga el caso está integrado por los jueces Germán Sutter Schneider y Moisés Vázquez, de Rosario, y José María Escobar Cello y Emilio Rosatti, de Santa Fe. Tras los alegatos de las partes, se fijará la fecha para conocer el veredicto.

El juicio comenzó el 12 de agosto en el Tribunal Oral Federal ubicado en la intersección de las calles Primera Junta y San Jerónimo. En la apertura, la Fiscalía solicitó una pena de ocho años de prisión para Pocchia y lo acusó como autor penal de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravada por la vulnerabilidad de las víctimas, la cantidad de afectados y la consumación del delito.

La querella coincidió con la Fiscalía y además pidió el decomiso del campo donde ocurrieron los hechos denunciados. Por su parte, la defensa sostiene la inocencia de Pocchia y argumenta que no hubo trata de personas, señalando que la causa se inició por la denuncia de tres trabajadores conflictivos, mientras que el resto continuó trabajando normalmente.

La investigación judicial comenzó en septiembre de 2025 tras la denuncia de tres trabajadores rurales provenientes de San Bernardo y La Clotilde, localidades chaqueñas. Según relataron, fueron atraídos al establecimiento ubicado en el kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial N° 1 con la promesa de ingresos dignos que no se cumplieron, quedando en situación de vulnerabilidad.

El 1 de octubre de 2025, la Fiscalía ordenó un allanamiento en el predio rural, realizado por la Agencia de Trata de Personas. Durante el operativo se identificó a los empleados y se incautaron 10 millones de pesos, 4.205 dólares, 12 armas de fuego, una camioneta Volkswagen Amarok y cuadernos contables con registros de descuentos al personal.

Tras el allanamiento, Pocchia fue arrestado y quedó en prisión preventiva. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Rosario revocó esa medida y le concedió la excarcelación, permitiéndole continuar el proceso en libertad hasta la instancia de juicio.

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