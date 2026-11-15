Secuestran camión en Sancti Spíritu por irregularidades en la cabina

En la tarde del sábado 14 de noviembre, la Guardia Provincial de Venado Tuerto realizó un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de Sancti Spíritu, donde secuestró un camión Ford Cargo por irregularidades en la cabina.

Foto: Redes sociales

Durante la inspección, los efectivos identificaron al conductor, un hombre mayor de edad, y verificaron los números y elementos de identificación del vehículo. Detectaron que los stickers de seguridad de la cabina estaban adulterados y no coincidían con los datos registrados en la cédula de identificación.

Además, constataron que la placa identificatoria correspondía a una cabina modelo 1995, mientras que el camión estaba registrado como modelo 2005. Según explicaron desde la fuerza policial, la cabina es uno de los componentes que no pueden ser intercambiados por normativa, debido a razones de seguridad y para garantizar la correcta identificación del rodado.

Ante estas irregularidades, los agentes procedieron al secuestro del camión y a la aprehensión del conductor, quien fue trasladado a la Comisaría 10ª de Sancti Spíritu, dependiente de la Unidad Regional VIII.

La Fiscalía interviniente imputó al conductor por la presunta infracción al artículo 289, inciso 3°, del Código Penal, que contempla delitos relacionados con la falsificación o adulteración de elementos de identificación de vehículos.

El operativo forma parte de los controles habituales que realiza la Guardia Provincial en la región para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y la seguridad vial.

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