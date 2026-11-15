Santa Fe

Motociclista muere tras choque en acceso a autopista de Santa Fe

Un accidente ocurrido el domingo por la tarde en el cruce de la Interurbana y el acceso a la autopista a Santa Fe terminó con la muerte del conductor de una moto.

Oscar A CanaveseOscar A Canavese

Un hombre que conducía una motocicleta falleció el domingo 15 de noviembre por la tarde tras un accidente en el cruce de la Ruta Interurbana y el acceso a la autopista hacia la ciudad de Santa Fe.

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Foto: Redes sociales

El siniestro ocurrió minutos antes de las 18:30, cuando la moto impactó en ese punto. Personal de una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegó al lugar y confirmó que el conductor no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las circunstancias del choque ni la identidad de la víctima. Las autoridades de tránsito y policiales trabajan en el lugar para determinar las causas del accidente y ordenar el tránsito.

Este cruce es un punto de alta circulación vehicular, por lo que se recomienda precaución a quienes transitan por la zona.

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