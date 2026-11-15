Un operativo de control vehicular realizado durante la tarde del sábado 14 de noviembre sobre la Ruta Nacional 33, en jurisdicción de Sancti Spíritu, terminó con el secuestro de un camión Ford Cargo y la aprehensión de su conductor, luego de que personal de la Guardia Provincial detectara presuntas irregularidades en los elementos de identificación del transporte.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General Guardia Provincial con asiento en Venado Tuerto, quienes desarrollaban tareas de fiscalización de vehículos en uno de los corredores nacionales que atraviesan el sur santafesino.

Según la información policial, los agentes detuvieron la marcha de un camión Ford Cargo, tipo chasis con acoplado, conducido por un hombre mayor de edad. Durante la revisión de la documentación y de los elementos identificatorios del rodado, advirtieron diferencias que motivaron una intervención judicial.

Las irregularidades que detectaron los agentes

De acuerdo con el parte oficial, el vehículo presentaba alteraciones en las etiquetas de seguridad utilizadas para identificar la cabina, cuyos datos no coincidían con los registrados en la cédula de identificación.

Además, los efectivos observaron una diferencia en la placa identificatoria. Mientras el camión figuraba como modelo 2005, la placa colocada en la cabina correspondía, según la inspección, a una unidad modelo 1995.

Esta diferencia de diez años entre los modelos fue uno de los elementos que motivaron el procedimiento.

Desde la fuerza policial señalaron que la cabina forma parte de los componentes del automotor sujetos a restricciones de intercambio por razones de identificación y seguridad. El comunicado indicó que integra un listado de 40 componentes, aunque no precisó la normativa específica que establece esa clasificación.

La investigación deberá determinar el origen de los elementos observados y las circunstancias en las que se habrían producido las modificaciones.

El conductor fue aprehendido e imputado

Ante las anomalías detectadas, el personal policial procedió a la aprehensión del camionero por una presunta adulteración de guarismos identificatorios.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 10ª de la Unidad Regional VIII, con asiento en Sancti Spíritu, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Posteriormente, la Fiscalía interviniente dispuso imputarlo por una presunta infracción al artículo 289, inciso 3°, del Código Penal argentino.

Esta disposición contempla la falsificación, alteración o supresión de numeraciones registradas legalmente y establece penas de seis meses a tres años de prisión para quienes resulten responsables.

La imputación no implica una declaración de culpabilidad. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la identidad del conductor, su declaración ante la Justicia ni las medidas procesales posteriores.

La investigación continúa

La causa deberá establecer si las diferencias detectadas constituyen una adulteración deliberada de los elementos identificatorios y determinar eventuales responsabilidades.

Por el momento, la información disponible se limita al procedimiento policial y a la imputación comunicada. No se informaron nuevas pericias ni una resolución judicial definitiva sobre la situación del conductor.