Boca y Banfield definen en Mendoza al rival de Platense

Boca Juniors y Banfield disputarán este sábado 14 de noviembre una de las semifinales de la Copa Argentina 2026. El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y definirá al segundo finalista de la competencia.

El partido será dirigido por Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva se realizará a través de TyC Sports.

Boca busca extender su buen presente

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega después de consagrarse como ganador de la tabla anual de la Liga Profesional, tras vencer 1-0 a Defensa y Justicia.

Además, el conjunto de la Ribera continúa en competencia en otros torneos y tiene por delante la final de la Copa Sudamericana, programada para el 21 de noviembre.

En la actual edición de la Copa Argentina, Boca eliminó a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez Sarsfield y Racing Club.

De cara al compromiso en Mendoza, Arruabarrena analiza algunas variantes en el equipo titular. Una de las principales dudas pasa por la conformación del mediocampo, donde Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte y Tomás Aranda aparecen entre las alternativas.

También se espera la confirmación de los futbolistas que integrarán el ataque.

Banfield apuesta a la Copa Argentina

El equipo conducido por Pedro Troglio llega con un presente diferente. En el Torneo Clausura terminó duodécimo en la Zona B, con 15 puntos, y quedó fuera de los playoffs.

Sin embargo, su recorrido por la Copa Argentina le permitió alcanzar una nueva semifinal.

El Taladro dejó en el camino a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra. En sus últimas tres eliminatorias necesitó recurrir a definiciones por penales para conseguir la clasificación.

Banfield buscará acceder por primera vez a la final de la competencia, un objetivo que representa una posibilidad de cerrar la temporada disputando un título.

Las posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele y Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo y Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina. DT: Pedro Troglio.

Ambas alineaciones son probables y están sujetas a la confirmación oficial de los entrenadores.

Horario, estadio y transmisión

- Partido: Banfield vs. Boca Juniors.

- Competencia: Copa Argentina 2026, semifinal.

- Fecha: sábado 14 de noviembre.

- Horario: 19 (Argentina).

- Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza.

- Árbitro: Nazareno Arasa.

- VAR: Lucas Novelli.

- Televisión: TyC Sports.

Platense espera en la final

El equipo de Vicente López consiguió su clasificación luego de eliminar por penales a Atlético Tucumán en la otra semifinal.

De esta manera, el encuentro en Mendoza resolverá quién ocupará el segundo lugar en la definición del torneo.

El resultado también determinará si Boca mantiene sus posibilidades de sumar otra copa en la temporada o si Banfield consigue disputar su primera final en la historia de la competencia.