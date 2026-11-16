Detienen a un hombre por violencia familiar en Firmat

Durante la madrugada del domingo 16 de noviembre, personal del Comando Radioeléctrico de Firmat intervino en un caso de violencia familiar en una vivienda ubicada en Rafael Obligado al 225.

Al arribar al lugar tras un llamado al 911, los efectivos encontraron a un hombre de 21 años agrediendo a una mujer. Al intentar detenerlo, el joven opuso resistencia y atacó a los policías, quienes debieron reducirlo para proceder a su aprehensión.

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En el forcejeo, un oficial cayó al suelo y sufrió una lesión en el brazo derecho. El examen médico posterior confirmó que presentaba una fisura en la muñeca derecha.

El detenido fue trasladado inicialmente al hospital local para su revisión médica y luego llevado a la Comisaría. Por orden de la fiscalía, se le notificó la causa por los delitos de Resistencia a la autoridad y Lesiones agravadas.

Según indicaron fuentes oficiales, la intervención policial permitió proteger a la víctima y detener al agresor, que permanece a disposición de la justicia.

Fuente: parte de prensa oficial.