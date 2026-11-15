Allanamientos en La Lata terminan con siete detenidos por microtráfico
La Policía Federal llevó a cabo el domingo 15 de noviembre tres allanamientos en viviendas ubicadas en La Lata, Santa Fe, que culminaron con la detención de siete personas. La investigación está relacionada con una causa por microtráfico.
Foto: Redes sociales
Durante los procedimientos, las fuerzas federales secuestraron elementos vinculados a la venta y distribución de drogas, aunque no se detallaron los objetos incautados ni la cantidad de estupefacientes encontrados.
Las siete personas detenidas quedaron a disposición de la justicia federal, que continúa con las pesquisas para determinar el alcance de la red de microtráfico en la zona.
Este operativo forma parte de una serie de acciones que buscan desarticular puntos de venta de drogas en localidades del sur de Santa Fe, donde la Policía Federal ha intensificado sus controles en los últimos meses.
Las autoridades indicaron que la causa sigue abierta y que se esperan nuevas medidas en los próximos días para profundizar la investigación.
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