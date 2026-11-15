Detienen a policías de Microtráfico por falso allanamiento en Villa Gobernador Gálvez

Dos oficiales de la división Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario fueron detenidos e imputados por organizar un falso allanamiento en mayo de 2025 en Villa Gobernador Gálvez. La maniobra buscaba presionar a un vendedor de drogas para que pagara una cuota de dinero a esa fuerza, según la acusación fiscal.

Foto: Redes sociales

El fiscal José Luis Caterina expuso ante la jueza Melania Carrara que dentro de la brigada de Microtráfico funcionaba una estructura dedicada a la recaudación ilegal. Esta organización estaba encabezada por un "jefe de inteligencia" que no figura formalmente en la estructura policial, y contaba con oficiales de confianza que actuaban como nexos para cobrar cuotas a puntos de venta de droga.

El caso se originó cuando Gonzalo Carmelé, un vendedor de drogas de Villa Gobernador Gálvez, pagaba a otra fuerza de seguridad por información e impunidad, pero no hacía lo mismo con la PDI Microtráfico. Esto generó una deuda que la brigada intentó cobrar mediante un operativo ilegal.

El 19 de mayo de 2025, a las 7.15, un grupo compuesto por dos oficiales y un civil llegó a la vivienda de Carmelé en calle Pablo VI al 900. Vestidos con pasamontañas y gorras de la Policía de Santa Fe, ingresaron con un arma y una orden de allanamiento falsa, confeccionada por uno de los oficiales imputados. La esposa de Carmelé fue sorprendida al regresar del colegio con su hijo.

Durante el falso allanamiento, los policías amenazaron a Carmelé para que pagara la cuota exigida. Se llevaron dinero en efectivo, celulares, pasaportes y un DVR de cámaras de seguridad. La víctima denunció que recibió amenazas para no denunciar el hecho y que la próxima vez el operativo sería "más grave".

Tras el operativo, Carmelé persiguió en su vehículo al auto de los policías, chocándolo varias veces. En un momento, desde el asiento trasero del vehículo policial le dispararon con un arma oficial, según confirmó un cotejo balístico. La víctima denunció el ataque en un puesto de Infantería en la autopista.

La investigación avanzó con la detención de los oficiales Jonathan Rotar y Romina Galván, así como del civil Pablo Jesús Mogianovski, quien había aportado información sobre la vivienda y el dinero. Mogianovski fue encontrado con medio kilo de cocaína y un arma 9 milímetros en su domicilio.

Dos imputados colaboradores declararon que José Esteban Duch, jefe de inteligencia de la división Microtráfico, ordenó la presión para que Carmelé pagara la cuota. Según estas declaraciones, Blasetti, otro oficial imputado, actuaba como hombre de confianza de Duch y era responsable de la recaudación.

El fiscal indicó que, aunque se allanó a otros jefes policiales, no hay pruebas sólidas que los vinculen directamente con el robo. La investigación continúa con el análisis de teléfonos y otras evidencias para determinar si existe una estructura corrupta dentro de la PDI que se financia con dinero del narcotráfico.

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe sigue el caso con cautela, a la espera de los resultados de las pericias y nuevas declaraciones. Este episodio pone en evidencia presuntas prácticas ilegales dentro de una fuerza que debería combatir el microtráfico en la región.

Notas relacionadas