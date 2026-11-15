Choque frontal en Ruta 34 deja un muerto y un conductor ileso

Un choque frontal ocurrido el domingo 15 de noviembre en la Ruta Nacional 34, en la provincia de Santa Fe, dejó como saldo una persona fallecida y otra ilesa.

Foto: Redes sociales

El accidente involucró a dos vehículos que colisionaron de frente en un tramo de la ruta que permaneció cortado durante el operativo de emergencia y peritaje.

Según informaron fuentes judiciales, la Justicia dispuso una medida particular respecto al cuerpo del conductor fallecido, que modifica el curso de la investigación. No se detallaron los motivos ni la naturaleza de la orden, pero se indicó que esta decisión es clave para esclarecer las circunstancias del siniestro.

El tránsito en la Ruta 34 estuvo interrumpido por varias horas mientras trabajaron en el lugar agentes de la policía, bomberos y personal de emergencias. La vía fue habilitada una vez finalizadas las tareas de peritaje y limpieza.

El conductor que resultó ileso fue asistido en el lugar y no requirió traslado a centros de salud.

Este hecho se suma a otros accidentes recientes en rutas de la región, que han generado preocupación por las condiciones de tránsito y la seguridad vial.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar las causas del choque y establecer responsabilidades.

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