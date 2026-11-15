Familia denuncia cambio de bebé en hospital de Santa Fe
La familia de Rocío Robles denunció que su hermana, nacida en 1990 en el hospital Provincial de Santa Fe, figura como fallecida en los registros oficiales, aunque sospechan que fue cambiada al nacer.
Foto: Redes sociales
Según contó Rocío Robles el domingo 15 de noviembre, la Justicia nunca autorizó la realización de pruebas de ADN para esclarecer el caso. El proceso judicial se extendió durante 15 años sin resoluciones definitivas.
La familia mantiene la sospecha de que el bebé registrado como fallecido no corresponde a su hermana, lo que motivó la larga disputa legal. Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente las irregularidades denunciadas.
El caso sigue abierto y la familia espera que se autorice el análisis genético para confirmar la identidad y aclarar la situación. El hospital Provincial de Santa Fe no emitió declaraciones sobre el tema.
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