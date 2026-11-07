Allanamiento rural en Sancti Spíritu: secuestraron tres armas y municiones

Un procedimiento policial realizado en la zona rural de Sancti Spíritu, departamento General López, terminó con el secuestro de tres armas de fuego y municiones de diferentes calibres. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural (DGSR) “Los Pumas”, en el marco de una investigación por presunta tenencia ilegal de armas.

Durante el operativo, los uniformados identificaron a un hombre de 35 años, quien fue trasladado preventivamente y quedó a disposición de las autoridades judiciales. Hasta el momento no se informó que se haya ordenado su prisión preventiva ni se difundieron precisiones sobre una eventual imputación formal.

Qué encontraron durante el procedimiento

La requisa fue realizada por efectivos de la Sección Nº 25 de Los Pumas, con asiento en Rufino, junto con personal de la Sección Nº 8 de Venado Tuerto.

Los agentes ingresaron a una propiedad rural para cumplir con las diligencias dispuestas en la investigación judicial.

Durante la inspección localizaron tres armas de fuego:

Un revólver calibre 22 largo.

Una carabina calibre 22.

Una escopeta.

Además, encontraron cartuchos intactos de distintas características, que fueron secuestrados e incorporados a las actuaciones.

No se precisó la cantidad total de municiones ni se difundieron detalles sobre la documentación correspondiente al armamento.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Rufino

El procedimiento se desarrolló bajo intervención de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rufino, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del caso.

La causa está vinculada con una posible infracción a la normativa que regula la tenencia de armas de fuego de uso civil.

Sin embargo, el secuestro de las armas no determina por sí mismo la existencia de un delito. Para establecer una eventual responsabilidad penal será necesario analizar las condiciones de tenencia, la documentación disponible y los demás elementos incorporados a la investigación.

Por otro lado, no trascendieron las circunstancias que motivaron inicialmente la intervención judicial ni se informó si existían denuncias previas relacionadas con el domicilio inspeccionado.

Cómo continúa la causa

Una vez finalizadas las diligencias en el inmueble rural, el personal policial dio intervención a las autoridades correspondientes y las actuaciones continuaron en la Comisaría 10ª de la Unidad Regional VIII.

El armamento secuestrado quedó incorporado a la investigación, mientras la Fiscalía deberá determinar qué nuevas medidas resultan necesarias.

Por el momento, no se comunicó una resolución judicial definitiva sobre la situación del hombre involucrado.

La investigación continuará para establecer las circunstancias en las que se encontraban las armas, su situación registral y si existen elementos suficientes para avanzar con una acusación penal.