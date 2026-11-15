Santa Fe Corre por tu Corazón reunió corredores para concientizar

La ciudad de Santa Fe fue escenario el domingo 15 de noviembre de la cuarta edición de Santa Fe Corre por tu Corazón, una maratón solidaria destinada a promover la detección temprana de cardiopatías congénitas. La actividad tuvo lugar en la Costanera Oeste y convocó a corredores de diferentes edades y niveles, junto a familiares y amigos.

Foto: Redes sociales

La largada se realizó a las 7.30 desde las letras corpóreas de Santa Fe, con tres modalidades de recorrido: 4, 10 y 15 kilómetros. La jornada se extendió durante la mañana, y el punto de encuentro fue la zona de la costanera, donde los participantes finalizaron la carrera y compartieron momentos de descanso y recuperación.

Algunos corredores destacaron la posibilidad de elegir entre distintas distancias, lo que permitió la participación tanto de quienes corren habitualmente como de quienes se animaron a hacerlo por primera vez. Además, varios valoraron la oportunidad de compartir la experiencia en familia y transmitir a los más jóvenes la importancia de incorporar el deporte en la vida diaria.

La iniciativa es organizada por la Fundación de Cardiopatías Congénitas de Santa Fe, que busca generar conciencia sobre estas enfermedades y la necesidad de realizar controles médicos oportunos. Además, promueve hábitos saludables y la práctica regular de actividad física como medidas preventivas.

El evento también apunta a llegar a personas que habitualmente no participan en competencias deportivas, ofreciendo recorridos accesibles para distintos niveles. Al finalizar, los corredores pudieron hidratarse y recuperar energías en un ambiente que combinó deporte y solidaridad.

En este marco, la maratón reafirmó su objetivo de difundir un mensaje que trasciende la competencia: cuidar el corazón implica prevenir y detectar a tiempo las cardiopatías congénitas.

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