Detuvieron a un hombre tras disparos en ruta 1 y Los Naranjos

El domingo 15 de noviembre, alrededor de las 20:40, el servicio de emergencias 911 recibió múltiples llamados de vecinos que reportaron disparos en el cruce de la ruta 1 y Los Naranjos, en la provincia de Santa Fe.

Foto: Redes sociales

Al llegar al lugar, los patrulleros encontraron que el presunto autor de los disparos ya no podía escapar. En el interior de su vivienda, la policía secuestró una escopeta y 22 cartuchos.

Según indicaron, los vecinos alcanzaron a ver los fogonazos de los disparos, lo que motivó la rápida intervención policial. No se reportaron heridos ni daños materiales en la zona.

En este marco, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias que motivaron el hecho y el estado legal del arma encontrada.

Por el momento, el hombre permanece detenido a disposición de la justicia, mientras continúan las pericias en el lugar.

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