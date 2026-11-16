El lunes 16 de noviembre, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 ordenó la liquidación de Austral Agro S.A., empresa vinculada a Lázaro Báez, para cubrir multas impuestas a él y a su hijo Martín en la causa conocida como “Ruta del dinero K”.

Foto: Redes sociales

Austral Agro, dedicada a actividades agrícolas y ganaderas, fue constituida en octubre de 2007 por Báez y Fernando Javier Butti. Con el tiempo, la firma quedó bajo el control mayoritario de Báez, quien poseía el 70% de las acciones, mientras que el 30% restante correspondía a su hijo Martín.

La empresa ya había sido intervenida judicialmente en 2018 en el marco de una investigación por lavado de dinero y sobreprecios en obra pública. En ese momento, la Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó la intervención debido a la falta de colaboración de Leandro Báez, apoderado de la firma, y la imposibilidad de acceder a la documentación para evaluar su situación patrimonial.

Además, Austral Agro fue objeto de una sentencia por retener aportes previsionales de sus empleados en 2016 sin ingresarlos en tiempo y forma, aunque la Corte Suprema confirmó el sobreseimiento de Lázaro Báez en ese caso.

Actualmente, Báez cumple una condena unificada de 15 años de prisión en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. El fiscal federal Julio Zárate y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por Jorge Rodríguez Ponte, lo imputaron junto a otras 16 personas por presunta asociación ilícita y lavado de activos. La investigación apunta a que Báez habría dirigido desde prisión una red para administrar y explotar sus bienes, incluyendo Austral Agro, a través de personas de confianza y contratos de alquiler para la explotación ganadera.

El monto involucrado en esta nueva causa alcanza los 390.880.000 pesos. Por otra parte, las multas impagas de Báez y su hijo por la causa “Ruta del dinero K” suman 329.237.200 y 274.364.333 dólares, respectivamente.

En el fallo, la jueza Valeria Rico ordenó que las acciones de Austral Agro sean inscriptas a nombre del Estado Nacional y que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) asuma el control operativo de la empresa.

Esta medida se suma a las investigaciones y procesos judiciales que afectan a Báez y sus empresas, en un contexto de seguimiento judicial constante sobre sus actividades económicas y financieras.

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