El lunes 16 de noviembre, Mauricio Novelli, imputado en la causa conocida como $LIBRA, presentó un recurso para apartar a la jueza Ángela Ledesma, integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.

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El pedido fue presentado por el abogado de Novelli, Daniel Rubinovich, y cuestiona la imparcialidad de la magistrada debido a su vinculación con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Ambas instituciones intentaron incorporarse como querellantes en la causa.

Ledesma había habilitado la posibilidad de que los querellantes vuelvan a intervenir en el expediente para evitar su cierre. CIPCE e INECIP intervinieron en el proceso con acciones como la solicitud de citación a indagatoria de los investigados, entre ellos el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Estas organizaciones también solicitaron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que asuma la acción penal en la causa, luego de que el fiscal federal Eduardo Taiano dejara vacante esa función. La defensa de Novelli señaló que ambas entidades adoptaron una postura pública contraria al fallo que había excluido a los querellantes del caso, cuestión que ahora debe resolver la Sala de Casación.

Además, el recurso presentado menciona antecedentes en los que Ledesma se apartó de causas por vínculos con INECIP y CIPCE, como en las investigaciones denominadas “Carrera” por la Masacre de Pompeya y “López”. Novelli argumentó que en esos casos la participación de las organizaciones fue menor que en $LIBRA, donde se pronunciaron directamente sobre el asunto en cuestión.

Por estas razones, la defensa solicitó que la jueza Ledesma sea apartada del expediente. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver sobre este planteo en los próximos días.