La Corte Suprema de Santa Fe tendrá dos ministras desde diciembre

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe modificará su composición a partir de diciembre, con la incorporación de Jorgelina Genghini como ministra, lo que hará que el tribunal vuelva a contar con dos mujeres entre sus siete integrantes.

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Este cambio representa un avance respecto a la integración actual, que cuenta con una sola ministra, aunque mantiene pendiente el cumplimiento del principio de paridad de género establecido en la reforma constitucional provincial de 2025.

El artículo 118 de la nueva Constitución de Santa Fe establece que la Corte Suprema debe procurarse una integración que respete la paridad de género y la representación territorial. Sin embargo, con dos mujeres y cinco hombres, la Corte seguirá con menos de un tercio de ministras.

La última vez que el máximo tribunal provincial contó con dos ministras fue en marzo de 2025, cuando María Angélica Gastaldi y Margarita Zabalza coincidieron en el cargo por un breve período. Gastaldi renunció en abril de ese año y actualmente asesora al Gobierno provincial.

Margarita Zabalza, quien permanece en la Corte, consideró que la presencia de dos mujeres en el tribunal es un paso hacia la paridad, pero advirtió que aún queda un camino por recorrer para alcanzar el objetivo constitucional. Además, destacó que la inclusión femenina no debe verse solo en términos numéricos, sino también como una forma de incorporar distintas perspectivas en la toma de decisiones.

Según Zabalza, la mayoría de las cortes supremas de otras provincias tienen una representación femenina mayor, por lo que Santa Fe aún se encuentra rezagada en este aspecto.

La renovación que comenzará en diciembre no solo implica un cambio en la representación de género, sino también una modificación sustancial en la integración del tribunal, lo que requerirá un período de adaptación y redefinición de su dinámica de trabajo.

En este contexto, Zabalza valoró la diversidad profesional y territorial de los ministros y ministras como un aporte para el funcionamiento del órgano colegiado, aunque reconoció que la nueva etapa traerá desafíos para consolidar una modalidad de trabajo efectiva.

Así, la Corte Suprema santafesina inicia un nuevo ciclo con una composición que mejora la representación femenina, pero que aún debe avanzar para cumplir plenamente con el mandato constitucional de paridad de género.

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