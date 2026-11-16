Cinco detenidos en operativo policial durante Colón-Midland en Santa Fe

Cinco personas fueron trasladadas por la Policía durante el operativo de seguridad realizado el sábado en el partido de fútbol entre Colón y Midland, disputado en el estadio Brigadier López de la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos y coordinado por la Jefatura de la Unidad Regional I (URI), con la participación de más de 330 efectivos, incluyendo grupos antidisturbios, brigada motorizada, controles de tránsito y puestos de identificación del programa Tribuna Segura.

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En el ingreso a la tribuna sur, se secuestró pirotecnia y se detuvo a un hombre de 27 años que intentaba ingresar con dos bengalas de humo. Durante los controles biométricos y de documentación en el acceso principal, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) detectó dos alertas positivas: un hombre con orden de captura emitida el 28 de octubre por el Tribunal Federal de Rosario y otro sujeto de 32 años con orden de detención vigente de la Fiscalía Regional Nº 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Además, en el mismo lugar, se aprehendió a un joven de 25 años por desobediencia y atentado a la autoridad tras agredir a una suboficial. También fue detenido un hombre de 34 años por atentado y resistencia a la autoridad, a quien se le secuestraron dos bengalas de humo.

Según indicaron fuentes policiales, efectivos de la Policía de Acción Táctica lograron localizar a los presuntos autores de los hechos a partir de datos aportados por testigos. Dos de ellos fueron detenidos cuando intentaban escapar por el complejo habitacional ubicado en las calles Sánchez de Thompson e Hipócrates.

En este marco, se destacó la coordinación entre las distintas fuerzas y el uso de tecnología para garantizar el orden durante el evento deportivo.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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