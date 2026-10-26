Trump cuestionó la reelección de Lula y habló de fraude

El presidente estadounidense puso en duda los comicios brasileños, sin presentar pruebas en las declaraciones citadas. Lula obtuvo el 52% de los votos y Flávio Bolsonaro anunció que pedirá anular la elección.
Actualidad26/10/2026 Oscar A. Canavese

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este lunes la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y calificó de presuntamente fraudulentas las elecciones en las que el mandatario brasileño derrotó a Flávio Bolsonaro. En las declaraciones citadas, Trump no presentó pruebas que respaldaran esa acusación.

Trump cuestionó la reelección de Lula y habló de fraude

Lula ganó la segunda vuelta del domingo con el 52% de los votos, frente al 48% de su adversario, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El resultado le permitió obtener su cuarto mandato presidencial. Flávio Bolsonaro se negó a reconocer la derrota y anunció que solicitará ante la Justicia la anulación de los comicios.

Trump habló ante la prensa antes de abordar el avión presidencial Air Force One para viajar al estado de Misisipi, donde tenía previsto participar de un acto electoral. “Tenían una pinta terrible. No tomé partido, pero parecían otras elecciones fraudulentas”, afirmó sobre la votación brasileña.

El mandatario estadounidense insistió en que no había respaldado a ninguno de los candidatos y volvió a cuestionar la legitimidad del proceso. “No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”, sostuvo. Sus expresiones constituyen una acusación y no una constatación de irregularidades.

En el escrutinio, Lula reunió 64,2 millones de sufragios y Flávio Bolsonaro alcanzó los 59,8 millones. La diferencia fue de 4,4 millones de votos. El candidato opositor había ganado la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, pero no logró mantener esa ventaja en el balotaje.

El cuestionamiento de Bolsonaro se centró en la decisión del juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin de extender dos horas el horario de votación, hasta las 19. El dirigente anunció que recurrirá a la Justicia, aunque el material disponible no informa una resolución judicial sobre ese planteo ni permite dar por acreditado un fraude.

Aunque Trump no respaldó públicamente la candidatura de Flávio Bolsonaro, mantuvo gestos de acercamiento político. En mayo recibió al senador brasileño en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

La controversia se suma a las tensiones entre Washington y Brasil desde el regreso de Trump a la presidencia. El año pasado, el gobierno estadounidense impuso elevados aranceles a productos brasileños como respuesta al proceso judicial contra Jair Bolsonaro. El expresidente, aliado de Trump durante su primer mandato, fue condenado por intentar llevar adelante un golpe de Estado.

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