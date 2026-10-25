Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo el balotaje presidencial de Brasil y consiguió su cuarto mandato al frente del Ejecutivo. Con el 97,69% de las urnas escrutadas, el mandatario reunía el 51,74% de los votos frente al 48,26% del senador Flávio Bolsonaro. Los porcentajes correspondían a un recuento todavía incompleto. [Resultados del escrutinio](https://cgn.inf.br/noticia/2223145/lula-e-reeleito-presidente-do-brasil-e-derrota-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno).

El triunfo revirtió el orden de la primera vuelta, en la que Bolsonaro había quedado adelante con el 47% de los sufragios y Lula había obtenido el 45,16%. Con los porcentajes informados para la segunda ronda, la ventaja del presidente era de 3,48 puntos porcentuales.

La elección marcó un antecedente inédito desde el fin de la dictadura militar, en 1985: un candidato que había terminado segundo en la primera vuelta logró imponerse en el balotaje. Lula convirtió así la desventaja inicial en una victoria sobre el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. [Antecedente electoral](https://cadenaser.com/nacional/2026/10/26/lula-da-silva-gana-las-elecciones-en-brasil-y-afronta-un-cuarto-mandato-cadena-ser/).

La jornada estuvo atravesada por una prórroga del horario de votación. Los centros electorales abrieron a las 8 y debían cerrar a las 17, pero una resolución judicial extendió el plazo hasta las 19. La medida llegó después de solicitudes de ambas candidaturas, que plantearon dificultades distintas para que los ciudadanos pudieran llegar a las urnas.

Lula denunció obstáculos para quienes dependían del transporte público en ciudades como San Pablo y Salvador de Bahía. Según el planteo del mandatario, se habían retirado autobuses de circulación. Por ese motivo, pidió a la autoridad electoral que garantizara el derecho al voto y ampliara el horario en todo el país.

La campaña de Bolsonaro, por su parte, solicitó una extensión en municipios de San Pablo, Paraná y Santa Catarina. Sus abogados argumentaron que las fuertes lluvias, las inundaciones y los cortes de rutas dificultaban el traslado de los electores y podían obligarlos a elegir entre su seguridad y la participación electoral.

El ministro Cristiano Zanin, integrante del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior Electoral, dispuso que la prórroga alcanzara a todo el territorio nacional. Su aplicación encontró mesas que ya habían cerrado, impreso los boletines de urna e iniciado el traslado de los dispositivos a las sedes regionales electorales, mientras otras continuaron recibiendo votantes.

Los últimos establecimientos cerraron a las 19 y, una vez concluida la votación, se reanudó el recuento. Unos 158,7 millones de ciudadanos estaban habilitados para participar de la jornada, en la que también se definían seis mandatarios regionales.

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