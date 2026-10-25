Lula revirtió la primera vuelta y ganó su cuarto mandato

El presidente de Brasil obtuvo el 51,74% frente al 48,26% de Flávio Bolsonaro, con el 97,69% escrutado. La jornada electoral tuvo una extensión de dos horas por orden judicial.
Actualidad25/10/2026 Oscar A. Canavese

Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo el balotaje presidencial de Brasil y consiguió su cuarto mandato al frente del Ejecutivo. Con el 97,69% de las urnas escrutadas, el mandatario reunía el 51,74% de los votos frente al 48,26% del senador Flávio Bolsonaro. Los porcentajes correspondían a un recuento todavía incompleto. [Resultados del escrutinio](https://cgn.inf.br/noticia/2223145/lula-e-reeleito-presidente-do-brasil-e-derrota-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno).

Lula revirtió la primera vuelta y ganó su cuarto mandato

El triunfo revirtió el orden de la primera vuelta, en la que Bolsonaro había quedado adelante con el 47% de los sufragios y Lula había obtenido el 45,16%. Con los porcentajes informados para la segunda ronda, la ventaja del presidente era de 3,48 puntos porcentuales.

La elección marcó un antecedente inédito desde el fin de la dictadura militar, en 1985: un candidato que había terminado segundo en la primera vuelta logró imponerse en el balotaje. Lula convirtió así la desventaja inicial en una victoria sobre el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. [Antecedente electoral](https://cadenaser.com/nacional/2026/10/26/lula-da-silva-gana-las-elecciones-en-brasil-y-afronta-un-cuarto-mandato-cadena-ser/).

La jornada estuvo atravesada por una prórroga del horario de votación. Los centros electorales abrieron a las 8 y debían cerrar a las 17, pero una resolución judicial extendió el plazo hasta las 19. La medida llegó después de solicitudes de ambas candidaturas, que plantearon dificultades distintas para que los ciudadanos pudieran llegar a las urnas.

Lula denunció obstáculos para quienes dependían del transporte público en ciudades como San Pablo y Salvador de Bahía. Según el planteo del mandatario, se habían retirado autobuses de circulación. Por ese motivo, pidió a la autoridad electoral que garantizara el derecho al voto y ampliara el horario en todo el país.

La campaña de Bolsonaro, por su parte, solicitó una extensión en municipios de San Pablo, Paraná y Santa Catarina. Sus abogados argumentaron que las fuertes lluvias, las inundaciones y los cortes de rutas dificultaban el traslado de los electores y podían obligarlos a elegir entre su seguridad y la participación electoral.

El ministro Cristiano Zanin, integrante del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior Electoral, dispuso que la prórroga alcanzara a todo el territorio nacional. Su aplicación encontró mesas que ya habían cerrado, impreso los boletines de urna e iniciado el traslado de los dispositivos a las sedes regionales electorales, mientras otras continuaron recibiendo votantes.

Los últimos establecimientos cerraron a las 19 y, una vez concluida la votación, se reanudó el recuento. Unos 158,7 millones de ciudadanos estaban habilitados para participar de la jornada, en la que también se definían seis mandatarios regionales.

Leé también

Lula y Flávio Bolsonaro disputan la presidencia en un balotaje ajustado

Lula y Flávio Bolsonaro votaron en el balotaje presidencial de Brasil

Brasil define entre Lula y Flávio Bolsonaro con una disputa abierta

Último momento
Te puede interesar
fallece-a-los-30-anos-el-creador-de-contenido-komanche-despues-de-dej

Murió El Komanche a los 30 años: conmoción entre los streamers

Felipe Aguilera
Actualidad26/10/2026
El creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez falleció a los 30 años. Su representante confirmó la noticia y referentes del streaming como AuronPlay, Ibai Llanos y Coscu expresaron sus condolencias. Las causas de su muerte todavía no fueron esclarecidas públicamente.
Lo más visto
s8YAAfJiC_2000x1500__1

River podría beneficiarse si Boca consigue un título

GASTON PAROLA
Deportes22/10/2026
Boca llegó a la final de la Copa Sudamericana y mantiene abiertas otras dos posibilidades de consagración. Sus resultados podrían modificar la distribución de los cupos argentinos para la Libertadores 2027, en una definición que también involucra a River.
Boletín de noticias