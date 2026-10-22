La clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana abrió un escenario particular para el fútbol argentino. Mientras el equipo de Rodolfo Arruabarrena busca cerrar la temporada con algún título, River sigue pendiente de los resultados de su clásico rival porque podrían influir en sus posibilidades de disputar la Copa Libertadores 2027.

El conjunto de Núñez atraviesa una situación comprometida en la tabla anual y todavía no aseguró su participación en el principal torneo continental. En ese contexto, una eventual consagración de Boca podría modificar la distribución de las plazas disponibles.

La tabla anual y la situación de River

Boca y Argentinos Juniors encabezan la clasificación general con 54 puntos, aunque el Xeneize ocupa el primer puesto por diferencia de gol.

Rosario Central aparece tercero con 53 unidades y completa, por el momento, los lugares que permiten acceder a la Libertadores mediante la tabla anual.

River, en cambio, se encuentra séptimo con 49 puntos. Con tres fechas por disputar, está a cuatro unidades de la zona de clasificación y tiene varios equipos por delante.

Esta diferencia obliga al equipo de Leonardo Ponzio a sumar puntos y esperar otros resultados. También conserva la posibilidad de obtener el boleto mediante una eventual consagración en el Torneo Clausura.

¿Por qué un título de Boca podría favorecer a River?

La explicación está relacionada con la distribución de las plazas internacionales.

Si Boca obtiene un título que concede clasificación a la Libertadores y, al mismo tiempo, termina entre los primeros puestos de la tabla anual, podría producirse una reasignación de plazas conforme al reglamento vigente.

En ese supuesto, uno de los equipos ubicados por debajo de los puestos de clasificación podría acceder al torneo continental.

Sin embargo, esto no significa que cualquier campeonato conseguido por Boca garantice automáticamente un lugar para River. El efecto dependerá de la competencia que gane, de las reglas aplicables y de las posiciones definitivas.

La Copa Sudamericana presenta una particularidad: su campeón obtiene una plaza para la Libertadores siguiente. Si el ganador es argentino, esa clasificación puede incrementar la representación nacional, sin que necesariamente se produzca una transferencia directa del lugar a River.

Boca mantiene tres posibilidades de consagración

El Xeneize disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro el 21 de noviembre, en Barranquilla, Colombia.

Además, tiene previsto enfrentar a Banfield el sábado 14 de noviembre por las semifinales de la Copa Argentina.

A estos compromisos se suma su participación en el Torneo Clausura, donde ocupa el segundo puesto de la Zona A y se encuentra cerca de asegurar su clasificación a los playoffs.

De esta manera, Boca mantiene abiertas distintas vías para acceder a la Libertadores 2027, aunque todavía no tiene asegurado su lugar.

River necesita resultados propios y ajenos

Para River, la prioridad continúa siendo mejorar su ubicación en la tabla anual y avanzar en el Clausura.

La posibilidad de beneficiarse por una clasificación de Boca aparece como una alternativa secundaria, sujeta a varios resultados.

Con el calendario acercándose a sus definiciones, ambos clubes tienen objetivos diferentes, pero sus campañas podrían terminar relacionadas por la distribución de los cupos internacionales.

La clasificación definitiva dependerá de los campeones nacionales, del resultado de la Copa Sudamericana y de las posiciones finales de la temporada.