Veinte familias de Bigand quedaron preseleccionadas para acceder a una vivienda tras el sorteo realizado este lunes 26 de octubre en el Cine Teatro San Martín de la Sociedad Italiana “Bruno Garibaldi”. El procedimiento corresponde a un complejo habitacional cuya construcción fue retomada por el Gobierno de Santa Fe después de haber quedado paralizada.

Las personas sorteadas deberán ser citadas para verificar que cumplan las condiciones y los requisitos establecidos. Por eso, el resultado de esta instancia no implica todavía la adjudicación definitiva ni la entrega de las casas.

Las unidades están ubicadas sobre calle José Hernández, entre Saavedra y Laprida. Cada vivienda cuenta con dos dormitorios, cocina-comedor, baño completo, lavadero e instalaciones para los servicios básicos.

La Provincia destina más de $1.800 millones para completar el complejo. La reactivación de los trabajos permitió avanzar con una obra que llevaba años pendiente y con el proceso de selección de las familias que podrán acceder a esas viviendas.

Del acto participaron el diputado provincial Edgardo Porfiri, el senador departamental Eduardo Rosconi y la directora de Hábitat de Santa Fe, Melina Giorgi, junto con autoridades locales y el equipo municipal.

La administración local, encabezada por Natalia Valeri, destacó el significado del sorteo para las familias y valoró la articulación con el gobierno provincial para retomar la construcción. También expresó su agradecimiento por el respaldo recibido y por la participación de los vecinos durante la jornada.

Aunque la comunicación municipal celebró el encuentro como un logro de acceso a la casa propia, el proceso mantiene pendiente la revisión de los requisitos de las personas preseleccionadas. Esa comprobación será el próximo paso para definir quiénes están en condiciones de acceder a las unidades.

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