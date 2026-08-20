El presidente Javier Milei volvió a cuestionar públicamente a Luiz Inácio Lula da Silva y profundizó su enfrentamiento político con el mandatario brasileño, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales que se celebrarán en Brasil.

A través de su cuenta de X, Milei compartió una publicación contra sectores de izquierda de la región y escribió: “Literalmente el tren fantasma. Si te metés al túnel no sabés el miedo que se llevará tu bolsillo”.

El mandatario argentino mantiene además un respaldo explícito a Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien se presenta como uno de los principales adversarios de Lula en los comicios del próximo 4 de octubre.

La posición de Milei se enmarca en su intención de fortalecer vínculos con gobiernos y dirigentes de derecha de América Latina y mantener una relación cercana con la administración estadounidense de Donald Trump.

Sin embargo, según fuentes libertarias citadas por Agencia Noticias Argentinas, dentro del oficialismo también existe un análisis sobre las consecuencias que podría tener un eventual triunfo de Bolsonaro. Una victoria del senador brasileño podría modificar el equilibrio entre los principales referentes de la derecha sudamericana y la relación política de la región con Estados Unidos.

El impacto de Milei en la campaña brasileña

La intervención del Presidente argentino también comenzó a formar parte de la discusión electoral dentro de Brasil.

Según un relevamiento de la consultora Quaest citado por Agencia NA, un 34% de los encuestados manifestó que el respaldo de Milei a Bolsonaro incrementó su intención de votar por Lula, mientras que un 27% aseguró que reforzó su preferencia por el candidato opositor.

Otros relevamientos recientes también registraron dificultades para Bolsonaro asociadas a la creciente tensión entre Milei y Lula, aunque la elección continúa mostrando un escenario competitivo.

Una relación cada vez más tensa

Las diferencias entre Milei y Lula dejaron de estar limitadas al terreno ideológico y alcanzaron durante las últimas semanas el plano diplomático.

Brasil redujo su representación diplomática en Argentina después de una nueva escalada de declaraciones entre ambos gobiernos, una situación poco habitual en la relación bilateral.

El conflicto adquiere especial relevancia para Argentina por la histórica relación política, comercial y económica con Brasil, y suma un elemento externo a una campaña brasileña que aparece cada vez más polarizada.