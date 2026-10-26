Venado Tuerto llevó adelante este domingo 25 de octubre la renovación de sus comisiones vecinales, en una jornada que permitió definir provisoriamente las conducciones barriales para los próximos dos años.

De las 27 vecinales de la ciudad, nueve tuvieron competencia electoral, mientras que en las otras 18 se presentó una sola lista.

Según informó el Gobierno municipal, participaron 2.916 vecinos. Sin embargo, los resultados difundidos todavía deberán ser revisados y ratificados por la Junta Electoral Vecinal antes de adquirir carácter definitivo.

Los resultados en los nueve barrios donde hubo elecciones

En Malvinas Argentinas, Luis Alberto Tonso, de la lista Verde, obtuvo 323 votos, por delante de Alejandra Pessolani, de la Amarilla, con 108, y Silvana Bileto, de la Rosa, con 105.

Una de las elecciones más ajustadas se registró en Villa Casey. Diego Correa, de la lista Verde, consiguió 223 votos, mientras que Silvio Castillo, de la Blanca, alcanzó 222.

En Pedro Iturbide, Guillermo Frayse, de la lista Amarilla, reunió 141 sufragios frente a los 123 de Mirian Morales, de la Verde.

Por su parte, en San José Obrero, Mariano Amaya, de la Amarilla, obtuvo 152 votos y Graciela Cinalli, de la Celeste, 141.

En Ciudad Nueva, Claudia Peruca, de la lista Amarilla, logró 336 votos, mientras que Gabriela López, de la Blanca, sumó 107.

En Victoria, Rodolfo Ceballos, de la Verde, recibió 129 votos frente a los 86 de Santino Tomás Arduini, de la Celeste.

En San Vicente, Mónica Gómez, de la Roja, alcanzó 124 votos y Federico Giacomelli, de la Celeste, 114.

En Alejandro Gutiérrez, Pedro Finos, de la Celeste, obtuvo 216 sufragios contra 107 de Herminda Barraza, de la Verde.

Finalmente, en El Cruce, Vanina Mattig, de la lista Celeste, consiguió 88 votos y Marcela Hernández, de la Amarilla, 32.

Los 18 barrios que presentaron lista única

En los restantes sectores de la ciudad no hubo competencia entre distintas propuestas. Los referentes informados son:

Barrio Referente General Belgrano Raúl Di Giorgio Centro I Inés Soljan Centro II Tomás Ricci Centro III María Esther Fernández René Favaloro Emilio Vera Candioti Güemes Florencia Walker Juan XXIII Yanet Rosales Los Pinos / Los Robles Javier Sejas Norte Ana Cellino Polo Viejo Juan Pablo Covinich Provincias Unidas Roberto Ridolfi Rivadavia Marcelo Bozicovich San Cayetano Paulo Muñoz San Martín Rosana Crego Santa Rosa Olga Díaz Cayetano Alberto Silva Damián Duzevich Tiro Federal Benjamín Ruíz Santa Fe Sandra Gamarra

Villa Casey, pendiente de una revisión clave

La Junta Electoral Vecinal deberá analizar el escrutinio y los votos recurridos antes de oficializar los resultados.

La situación de Villa Casey concentra especial atención debido a que la diferencia provisoria entre las dos listas fue de un solo sufragio. Cualquier modificación durante la revisión podría alterar el resultado.

El organismo electoral está integrado por el subsecretario de Vecinales, Facundo Rebasti; las concejales Micaela Meinero y Marisel Fabiani; y el presidente del Círculo Vecinalista, Luis Pedotta.

Desde el municipio destacaron la participación de los vecinos y el desarrollo del proceso electoral.

Las comisiones vecinales cumplen una función de representación territorial, canalizando reclamos, necesidades y propuestas de cada barrio ante las autoridades municipales.

La próxima instancia será la ratificación oficial del escrutinio, que permitirá establecer las conducciones definitivas para el nuevo período.