El presidente Javier Milei respaldó públicamente la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro y lanzó nuevas críticas contra su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto político realizado este sábado en San Pablo.

Milei participó de la Convención Nacional del Partido Liberal, donde Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue presentado como candidato para las elecciones brasileñas previstas para octubre.

Durante su discurso, el mandatario argentino sostuvo que Bolsonaro es “el único capaz de parar” a Lula y convocó a los ciudadanos brasileños a pensar en las consecuencias futuras de su voto.

“Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas tendrá ramificaciones en las próximas décadas”, afirmó Milei, quien pidió a los votantes que no permitan que les “roben el futuro”.

El presidente comparó la situación política de Brasil con la experiencia argentina y aseguró que el país sufrió las consecuencias de políticas vinculadas al socialismo. Esas afirmaciones formaron parte de su posicionamiento ideológico durante el encuentro.

“Porque hemos padecido, no queremos que otros padezcan”, manifestó Milei ante dirigentes y simpatizantes del Partido Liberal.

También utilizó la expresión “riesgo Lula” para referirse al escenario económico brasileño. “Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Kuka, acá, en Brasil, hoy tienen el riesgo Lula”, señaló.

La afirmación fue presentada por el mandatario como una evaluación política y económica propia, sin que durante el discurso se brindaran indicadores que permitieran comprobar esa relación.

Milei sostuvo además que una eventual victoria de Flávio Bolsonaro permitiría incorporar a Brasil a un proceso regional encabezado por gobiernos de derecha.

“Optando por las ideas de la libertad, volverán a ser testigos de una prosperidad a la altura de Brasil”, expresó.

Antes de la convención, el jefe de Estado argentino mantuvo un encuentro con el gobernador de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, y recibió la Orden de Ipiranga, la máxima distinción otorgada por ese estado brasileño.

La comitiva argentina estuvo integrada también por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

La participación de Milei en la campaña electoral brasileña profundiza las diferencias políticas con Lula y agrega tensión a la relación entre los gobiernos de Argentina y Brasil, dos países con una extensa agenda diplomática y económica bilateral.