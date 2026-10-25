El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este domingo 25 de octubre la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de Brasil y la comparó con el triunfo de Joe Biden en las elecciones estadounidenses de 2020. Sus declaraciones, difundidas por la agencia EFE, no incluyeron pruebas de irregularidades en la votación brasileña. [Declaraciones difundidas por EFE](https://www.primerahora.com/noticias/estados-unidos/notas/trump-cuestiona-la-victoria-de-lula-y-dice-que-se-uso-el-manual-de-joe-biden/).

Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), se impuso al senador Flávio Bolsonaro y consiguió ser elegido presidente por cuarta vez. El resultado revirtió el orden de la primera vuelta, en la que su adversario había reunido la mayor cantidad de votos.

“Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden”, afirmó Trump, según el despacho de EFE. El mandatario sostuvo que Bolsonaro había llegado al balotaje con ventaja y como favorito. También acusó a los comunistas de aferrarse al poder. Esas afirmaciones expresan su cuestionamiento político al desenlace electoral, sin demostrar anomalías en el escrutinio.

El cómputo consignado en el material inicial, correspondiente al 99,81% de las urnas escrutadas, ubicaba a Lula con el 51,76% de los votos y a Flávio Bolsonaro con el 48,24%. Una actualización al 99,89% situó los porcentajes en 51,77% y 48,23%, respectivamente. Las cifras corresponden a distintos avances del recuento y mantienen al mismo ganador. [Actualización del escrutinio](https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2026/10/25/trump-cuestiona-triunfo-de-lula-en-brasil-y-afirma-que-se-aplico-el-manual-de-joe-biden.shtml).

En la primera vuelta, Bolsonaro había obtenido el 47% de los sufragios y aventajado a Lula por aproximadamente 2,2 millones de votos. En la segunda, el presidente brasileño logró invertir esa diferencia y superar a su rival por más de cuatro millones. Fue la primera vez desde el fin de la dictadura militar que un candidato ubicado segundo en la ronda inicial ganó el balotaje presidencial. [Datos de ambas vueltas](https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/elecciones-brasil-segunda-vuelta-2026-donald-trump-cuestiona-la-victoria-de-lula-da-silva-y-dice-que-se-uso-el-manual-de-joe-biden-flavio-bolsonario-brasil-apuesplan-ultimas-noticia/).

El material también incluye una publicación de la cuenta Commentary Trump Daily Posts que sostiene que hubo una extensión irregular del horario de votación y plantea una posible anulación. Ese mensaje pertenece a una cuenta distinta de la del presidente estadounidense. La documentación consultada no permite confirmar esas acusaciones ni presentarlas como una decisión de las autoridades electorales.

La nueva etapa de Lula será su cuarto mandato y el segundo consecutivo. Su asunción está prevista para el 5 de enero en Brasilia, de acuerdo con la información electoral difundida por EFE. [Fecha de asunción](https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/elecciones-brasil-segunda-vuelta-2026-donald-trump-cuestiona-la-victoria-de-lula-da-silva-y-dice-que-se-uso-el-manual-de-joe-biden-flavio-bolsonario-brasil-apuesplan-ultimas-noticia/).

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