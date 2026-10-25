La mejora de los ingresos aparece por encima del control de la inflación entre las prioridades relevadas por dos encuestas nacionales de Hugo Haime y Asociados y CELAG. Aunque formularon preguntas diferentes, ambos estudios muestran que los bajos salarios y las dificultades para cubrir los gastos cotidianos ocupan un lugar central entre las preocupaciones de los consultados.

En el relevamiento de Haime, el 76% respondió que el Gobierno debería buscar una mejora de los ingresos de la población, frente al 22% que eligió mantener como prioridad la política antiinflacionaria. Además, el 42% identificó los bajos salarios como el problema que más afecta su vida cotidiana, por delante de la inflación, mencionada por el 36%.

CELAG registró una preocupación similar: el 45,4% señaló la situación económica diaria como el principal problema del país. La inseguridad reunió el 22,2% de las respuestas y la corrupción, el 14,9%. Al preguntar específicamente por las dificultades económicas cotidianas, los bajos ingresos concentraron el 37,4%, mientras que los precios altos alcanzaron el 18,8%.

Las respuestas sobre el presupuesto familiar muestran la extensión de esas dificultades. Según CELAG, el 37,5% afirmó que sus ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes y otro 52,1% dijo que llega muy justo. En conjunto, representan el 89,6% de los entrevistados. Apenas el 10,1% aseguró que llega bien.

En la encuesta de Haime, el 53% manifestó que dejó de comprar cosas que necesita para llegar a fin de mes. El 26% tuvo que pedir dinero prestado, el 21% indicó que se está endeudando con la tarjeta de crédito y el 14% recurrió a sus ahorros. El 27% sostuvo que los ingresos familiares le alcanzan.

La consultora también registró un aumento del recurso a los préstamos: en julio de 2024, el 14% de los consultados había pedido dinero para cubrir el mes; en septiembre de 2026, esa proporción llegó al 26%.

La percepción sobre los precios tampoco implica necesariamente alivio económico. Para Haime, el 33% considera que la inflación está controlada, pero afirma que el dinero no le alcanza. Otro 53% sostiene que los precios no están controlados y que sus ingresos son insuficientes. El 14% evalúa favorablemente ambas cuestiones.

El malestar convive con un escenario político sin una ventaja clara en la comparación electoral presentada por CELAG. Mientras Haime registró un 63% de desaprobación de la gestión presidencial, CELAG midió una evaluación negativa del 60,7%. Sin embargo, en un eventual balotaje, Axel Kicillof obtuvo el 42,7% y Javier Milei, el 42,5%; otro 14,8% no elegiría a ninguno.

Los relevamientos tienen diferencias metodológicas que impiden comparar sus porcentajes de manera directa. Haime consultó a 1.200 personas entre el 21 y el 28 de septiembre mediante entrevistas presenciales, telefónicas y digitales. CELAG realizó 2.000 entrevistas presenciales entre el 30 de septiembre y el 20 de octubre. Sus resultados describen las respuestas de los encuestados y coinciden en señalar las dificultades para sostener los gastos familiares.