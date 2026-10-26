La comunidad internacional del streaming recibió este lunes 26 de octubre la noticia de la muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido en las plataformas digitales como El Komanche. El influencer salvadoreño tenía 30 años y había desarrollado una trayectoria vinculada a los videojuegos y las transmisiones en vivo.

La información fue difundida por su representante, Byron Reyes, quien publicó un mensaje de despedida y recordó los momentos compartidos con el creador de contenido.

El fallecimiento generó numerosas reacciones entre sus seguidores y otros streamers con los que había mantenido vínculos personales y profesionales.

Qué se sabe sobre la muerte de El Komanche

Hasta el momento, la información difundida no permite establecer oficialmente las circunstancias ni la causa del fallecimiento.

En su despedida, Byron Reyes hizo referencia a los comentarios negativos y al hostigamiento que El Komanche habría recibido durante los últimos años en internet.

El representante cuestionó las consecuencias que pueden tener las críticas y los ataques personales en las redes sociales. Sin embargo, no se difundieron elementos oficiales que permitan determinar si esas situaciones tuvieron alguna relación directa con su muerte.

Por lo tanto, cualquier explicación que vincule el fallecimiento con el acoso digital debe considerarse una versión no confirmada.

Quién era El Komanche

Carlos Mauricio Gómez nació en San Sebastián, El Salvador, y comenzó a realizar transmisiones en Twitch en 2015.

Su contenido estuvo principalmente relacionado con videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite, donde desarrolló una comunidad de seguidores que acompañaba sus partidas y reacciones en vivo.

Con el crecimiento de su presencia digital, participó en actividades y proyectos junto a reconocidos creadores de contenido, entre ellos Ibai Llanos, Coscu y El Rubius.

Su último mensaje mencionado por la prensa fue publicado en X el 19 de octubre. Allí expresó: "Los días simplemente no mejoran".

La publicación volvió a circular después de conocerse su fallecimiento, aunque por sí sola no permite establecer qué ocurrió.

Las despedidas de AuronPlay, Ibai Llanos y Coscu

Uno de los mensajes más personales fue el de AuronPlay, quien recordó que había conversado con El Komanche apenas cuatro días antes.

El streamer español compartió fotografías de distintos momentos juntos y expresó su tristeza por la pérdida de su amigo.

Ibai Llanos también se sumó a las condolencias y envió un mensaje de acompañamiento a los familiares y seres queridos del salvadoreño.

Por su parte, el argentino Coscu cuestionó el comportamiento de determinados usuarios de las redes sociales y advirtió sobre las consecuencias del hostigamiento digital.

El debate sobre el acoso en las redes sociales

Las declaraciones de sus allegados volvieron a poner en discusión el impacto de los mensajes agresivos, las acusaciones y las campañas de hostigamiento que pueden desarrollarse en las plataformas digitales.

No obstante, las circunstancias específicas de la muerte de El Komanche permanecen sin confirmación oficial en la información disponible.

Mientras sus seguidores continúan compartiendo recuerdos de sus transmisiones, se aguardan posibles precisiones de su entorno familiar o de las autoridades correspondientes.