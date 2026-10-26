Una investigación de la Justicia federal por presuntas maniobras de evasión y fraude tributario en el comercio de granos derivó en un operativo de alcance nacional que incluyó allanamientos en Rosario y el departamento General López, en el sur de Santa Fe.

Según la información difundida sobre el procedimiento, denominado “Retenciones fantasma”, la Policía Federal Argentina realizó 85 allanamientos en distintas jurisdicciones del país y detuvo a 23 personas. La maniobra investigada habría ocasionado un perjuicio económico al Estado estimado en 10 millones de dólares.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que identificó a 59 contribuyentes presuntamente relacionados con operaciones irregulares.

Granos que no existían y devoluciones de impuestos

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el mecanismo consistía en simular operaciones de compraventa de cereales que nunca se habrían concretado.

A través de esas transacciones ficticias, los involucrados habrían declarado retenciones impositivas inexistentes en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE).

Posteriormente, esas declaraciones se habrían utilizado para solicitar devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que no correspondían.

En términos prácticos, la maniobra investigada consistiría en reclamar al Estado la devolución de impuestos que no habían sido efectivamente ingresados.

Para reconstruir el circuito, el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal desarrolló tareas de campo, análisis de documentación y técnicas de inteligencia de fuentes abiertas.

Allanamientos en Rosario y General López

Los procedimientos judiciales se realizaron en domicilios de Rosario y del departamento General López, además de otros puntos de Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La información difundida no precisa en qué localidades del departamento General López se efectuaron los allanamientos ni cuántos procedimientos correspondieron a cada jurisdicción.

Como resultado de los operativos, fueron detenidas 23 personas, todas argentinas y mayores de edad.

También se secuestraron 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, computadoras, notebooks, tablets, dispositivos de almacenamiento y documentación que será analizada en el marco de la investigación.

Dinero incautado y avance de la causa

Durante los allanamientos, los efectivos incautaron 15.433.100 pesos argentinos, 78.205 dólares, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos en efectivo.

La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, encabezado por Gustavo Darío Meirovich, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 7.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la legislación penal argentina.

Por el momento, no se informó sobre condenas ni sobre la situación procesal individual de los investigados. Las operaciones ficticias y la responsabilidad de las personas involucradas forman parte de las hipótesis que deberán acreditarse judicialmente.

La causa continuará con el análisis del material secuestrado y las medidas que dispongan las autoridades judiciales.