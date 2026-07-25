El presidente Javier Milei llegó el viernes por la noche a Brasil para desarrollar una agenda política en San Pablo, donde participará del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal referente electoral del Partido Liberal.

El mandatario argentino viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Su presencia en la convención representa un respaldo explícito al senador brasileño, quien buscará disputar la presidencia frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La actividad central se realizará este sábado 25 de julio. Durante la mañana, Milei será recibido en el Palacio dos Bandeirantes por el gobernador del Estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, uno de los principales dirigentes de la derecha brasileña.

En ese marco, el presidente argentino recibirá la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, considerada la máxima distinción entregada por el Estado de San Pablo. También está prevista la participación del intendente de la ciudad, Ricardo Nunes.

Después de la ceremonia, Milei mantendrá una reunión de trabajo con Tarcísio de Freitas, Nunes y Flávio Bolsonaro. Posteriormente, la comitiva se trasladará al estadio Pacaembú, donde el Partido Liberal desarrollará su convención nacional y oficializará la candidatura presidencial del senador.

La participación del mandatario argentino en un acto partidario adquiere relevancia por el escenario electoral brasileño. Las elecciones presidenciales se realizarán el 4 de octubre, mientras que una eventual segunda vuelta está programada para el 25 del mismo mes.

Flávio Bolsonaro aparece como el principal adversario de Lula, aunque los últimos sondeos mantienen al actual presidente en ventaja. Una encuesta de Datafolha conocida este viernes mostró que Lula obtendría un 48% frente al 43% del senador en una posible segunda vuelta.

El respaldo de Milei se inscribe en su intención de fortalecer vínculos con dirigentes conservadores de América Latina. El presidente argentino mantiene una relación cercana con la familia Bolsonaro y ya había recibido a Flávio en Buenos Aires durante junio.

La visita también se produce en un contexto de distanciamiento político entre Milei y Lula. Ambos gobiernos conservan las relaciones diplomáticas y comerciales, pero sus presidentes mantienen diferencias ideológicas y han protagonizado distintos cruces desde la llegada del libertario a la Casa Rosada.

El apoyo público a uno de los principales candidatos opositores brasileños profundiza esa distancia y convierte el viaje en una señal política regional, a pocos meses de unas elecciones decisivas para Brasil.

Milei no podrá visitar a Jair Bolsonaro

La agenda inicialmente contemplaba la posibilidad de que Milei visitara al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria. Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, rechazó la autorización solicitada por la defensa.

La Justicia brasileña mantiene restricciones sobre las visitas que puede recibir Bolsonaro y prohíbe los encuentros vinculados con actividades políticas o electorales. El expresidente fue condenado a más de 27 años de prisión por su participación en un plan para permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2022.

De esta manera, Milei concentrará sus actividades en San Pablo y no tendrá un encuentro personal con el exmandatario. Su presencia junto a Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas y otros referentes del Partido Liberal será la principal imagen política de la visita.