River Plate recuperó terreno en la tabla anual del fútbol argentino después de su victoria frente a Belgrano en Córdoba. Sin embargo, el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio todavía se encuentra lejos de los primeros puestos y necesita una combinación de resultados para finalizar la fase regular del Torneo Clausura 2026 en lo más alto de la clasificación acumulada.

Con 49 puntos, el Millonario ocupa el séptimo lugar y está a cinco unidades de Boca Juniors y Argentinos Juniors, que comparten el liderazgo con 54. Por delante también aparecen Rosario Central e Independiente Rivadavia, ambos con 53; Vélez, con 52; e Instituto, con 50.

La situación obliga a River a ganar los tres compromisos que le quedan. Primero recibirá a Racing, luego visitará a Boca en la Bombonera y finalmente enfrentará a Aldosivi en Mar del Plata. Si consigue los nueve puntos, terminará con 58 unidades.

Qué tiene que pasar para que River termine primero

El primer requisito es que River gane sus tres partidos. A partir de allí, dependerá de los resultados de sus competidores.

Boca, que actualmente tiene 54 puntos, deberá sumar como máximo tres unidades en sus compromisos restantes. En ese escenario se contempla una victoria de River en el Superclásico, además de los partidos del Xeneize frente a Independiente y Defensa y Justicia.

Argentinos Juniors también deberá obtener como máximo tres de los nueve puntos disponibles. El equipo de La Paternal enfrentará a Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Huracán.

Por su parte, Rosario Central, Independiente Rivadavia y Vélez deberán dejar puntos en el camino. Ninguno puede sumar más de cuatro unidades si River pretende superarlos sin depender de criterios de desempate.

Instituto, que actualmente tiene 50 puntos, no podrá sumar los nueve puntos restantes. Si gana sus tres encuentros, alcanzará las 59 unidades y quedará por encima del máximo posible de River.

La tabla anual antes de las últimas tres fechas

TABLA ANUAL 2026 Liga Profesional Argentina

Posiciones a falta de tres fechas POS. EQUIPO PTS. 1° Boca Juniors 54 2° Argentinos Juniors 54 3° Rosario Central 53 4° Independiente Rivadavia 53 5° Vélez 52 6° Instituto 50 7° River Plate 49 River Plate se encuentra a 5 puntos de los líderes, con 9 unidades todavía en juego. Fuente: Deporte del Sur | 20/10/2026

Novedades del Sur

El Superclásico puede resultar determinante

Además de su objetivo de terminar primero, River busca mejorar su posición en la clasificación a las competencias internacionales de la próxima temporada.

El encuentro ante Racing será su siguiente compromiso y representará una oportunidad para sostener la recuperación que mostró frente a Belgrano. Posteriormente llegará el Superclásico, un partido que tendrá incidencia directa sobre las posibilidades de ambos equipos en la tabla anual.

La última fecha será ante Aldosivi, en Mar del Plata. Para llegar a ese encuentro con posibilidades de ocupar el primer puesto, River deberá mantener su rendimiento y esperar que los equipos que están por encima cedan puntos.

Aunque el margen es reducido, la definición sigue abierta desde el punto de vista matemático.