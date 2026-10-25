Boca llega al clásico contra Independiente en Avellaneda con una oportunidad de avanzar en la pelea por la tabla anual: suma 54 puntos, dos menos que Rosario Central, y cuenta con una diferencia de gol superior a la del líder. Ese margen puede cobrar importancia en la recta final, aunque el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena todavía necesita descontar la distancia en unidades.

Central alcanzó los 56 puntos después de vencer 2-0 a Huracán. Boca quedó segundo, igualado con Argentinos Juniors, mientras que Independiente Rivadavia de Mendoza aparece un escalón por debajo, con 53. El panorama está sujeto al encuentro del martes entre el conjunto de La Paternal y el mendocino, dos competidores directos en esa disputa.

La ventaja del Xeneize está en el balance entre los goles convertidos y los recibidos. Tiene una diferencia de +20, producto de 43 tantos a favor y 23 en contra. El Canalla, en cambio, registra +15, con 42 convertidos y 27 recibidos. Así, Boca combina un gol más anotado con cuatro menos sufridos respecto del equipo que encabeza la clasificación.

Ese saldo también supera al de otros equipos que aparecen detrás en la tabla. Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia tienen una diferencia de +10. Vélez registra +11; Gimnasia, +3; e Instituto, +10. Los números muestran una fortaleza de Boca en ambas áreas, aunque por sí solos no le permiten alcanzar la punta.

River, por su parte, está a cinco puntos del Xeneize y tiene una diferencia de +15, la misma que Central. Su clásico pendiente del domingo ante Racing puede modificar la distancia entre los dos equipos antes del Superclásico previsto para el 1° de noviembre.

En ese escenario, el cruce con Independiente representa una ocasión para Boca de sumar en una pelea ajustada. La diferencia de gol es un respaldo para el cierre del campeonato; el desafío inmediato pasa por conseguir los puntos que le permitan acercarse al líder.