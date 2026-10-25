Luiz Inácio Lula da Silva ganó el balotaje presidencial de Brasil frente al senador Flávio Bolsonaro y obtuvo un cuarto mandato. El líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 80 años, consiguió el 51,76% de los votos y comenzará el nuevo período el 1 de enero de 2027, con Geraldo Alckmin otra vez como vicepresidente.

El resultado revirtió el orden de la primera vuelta del 4 de octubre. En esa instancia, el senador del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro había reunido el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% del actual mandatario. La definición volvió a enfrentar al PT con el bolsonarismo, las fuerzas que también disputaron la Presidencia en 2022.

La victoria prolonga una trayectoria que comenzó en las fábricas del cordón industrial de San Pablo. Nacido el 27 de octubre de 1945 en Garanhuns, Pernambuco, Lula creció en una familia humilde y se trasladó durante su infancia al estado paulista. Allí trabajó desde joven y se formó como tornero mecánico.

En 1975 llegó a la presidencia del Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema. Desde ese espacio encabezó huelgas por las condiciones laborales durante los últimos años de la dictadura militar. Su actividad sindical le dio proyección nacional y fue la base de su ingreso a la política.

Participó de la fundación del PT en 1980 y luego fue diputado constituyente. Antes de ganar las elecciones de 2002, perdió las presidenciales de 1989, 1994 y 1998. Gobernó entre 2003 y 2010, en dos períodos consecutivos atravesados por el crecimiento económico, la expansión del consumo y programas sociales como Bolsa Família.

Sus primeros gobiernos también ampliaron la presencia internacional de Brasil y sus vínculos sudamericanos. Pero su carrera quedó marcada por los escándalos de corrupción y las causas de la operación Lava Jato. Fue condenado por corrupción y lavado de dinero y estuvo preso entre abril de 2018 y noviembre de 2019.

En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló esas condenas porque el tribunal de Curitiba carecía de competencia para juzgar las causas. La Justicia también declaró la parcialidad del entonces juez Sergio Moro en el proceso relacionado con un departamento en Guarujá. Las decisiones permitieron a Lula recuperar sus derechos políticos.

En 2022 derrotó a Jair Bolsonaro y regresó al Palacio del Planalto el 1 de enero de 2023, después de doce años fuera del Ejecutivo. Durante su tercer mandato retomó políticas sociales, promovió inversiones públicas y ubicó la protección ambiental y el combate a la deforestación amazónica entre sus prioridades.

Su cuarto período tendrá entre sus desafíos las cuentas públicas, el poder adquisitivo y la seguridad. También deberá construir acuerdos en el Congreso para aprobar sus iniciativas. La nueva victoria llega apenas dos días antes de que cumpla 81 años.