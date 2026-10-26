El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el contrato para construir la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, con una inversión de $70 mil millones. La ampliación se extenderá entre San Lorenzo Centro y el empalme con el Desvío Timbúes, un tramo de 17,5 kilómetros vinculado con el acceso a las terminales portuarias del sur provincial y la circulación diaria.

Los trabajos estarán a cargo de la empresa Luis Losi S.A. y tendrán un plazo de ejecución de 18 meses. Según informó el Gobierno provincial, comenzarán desde Timbúes y avanzarán hacia el sur. La intervención se organizará por tramos para mantener la circulación durante el desarrollo de la obra.

El monto del contrato está expresado a valores de enero de 2026. La licitación recibió nueve ofertas y la adjudicación se formalizó el 30 de junio. La firma del contrato representa un paso posterior dentro de ese proceso para ampliar la capacidad del corredor.

De acuerdo con el comunicado oficial, el financiamiento combina recursos provinciales con un préstamo de la CAF por US$150 millones. Sin embargo, la información difundida no precisa qué proporción de ese crédito se destinará a esta segunda etapa. Por lo tanto, el monto total del préstamo no puede equipararse con el aporte específico para estos trabajos.

La ampliación dará continuidad a los primeros 16,5 kilómetros del tercer carril, que parten desde la avenida de Circunvalación de Rosario y fueron inaugurados el 23 de febrero. El nuevo tramo extenderá esa intervención hacia el circuito que conecta con los puertos.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que, una vez concluida esta etapa, el 20 % de la autopista contará con tercer carril. Esa proporción corresponde al alcance previsto tras la finalización de los trabajos contratados.

Al referirse a la inversión, Pullaro defendió la obra pública como una herramienta para sostener el empleo y estimular la actividad económica en momentos de dificultades. El gobernador planteó que el Estado debe invertir cuando la economía atraviesa problemas y sostuvo que la provincia mantendrá puestos de trabajo mediante estas intervenciones.

También atribuyó la capacidad de financiar obras a una reducción de los costos estatales. Según afirmó, su gestión bajó un 40 % el costo de la obra pública mediante acciones de control y seguimiento. El mandatario sostuvo, además, que el estado de las rutas santafesinas exigía inversiones y presentó la ampliación de la autopista como parte de esa política provincial.