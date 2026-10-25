Llaryora felicitó a Lula y llamó a fortalecer la integración regional

El gobernador de Córdoba saludó al mandatario brasileño por su reelección y destacó las oportunidades de cooperación entre Argentina y Brasil.
Actualidad25/10/2026 Oscar A. Canavese

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección como presidente de Brasil y llamó a fortalecer los vínculos entre ambos países. En un mensaje publicado en su cuenta de X, vinculó la relación bilateral con las oportunidades de crecimiento, producción y trabajo.

Llaryora felicitó a Lula y llamó a fortalecer la integración regional

“Envío mis felicitaciones al presidente electo @LulaOficial tras esta gran reelección consagrada este domingo por el pueblo brasileño”, expresó el mandatario provincial. Su saludo incluyó una valoración de la participación electoral en el país vecino.

Llaryora sostuvo que “la democracia se fortalece cuando la voluntad popular se expresa, en este caso en las urnas de un país vecino”. A partir de esa definición, planteó la necesidad de profundizar la cooperación entre Argentina y Brasil, a los que describió como países que comparten una identidad regional.

El gobernador también puso el foco en la relación de Córdoba con Brasil. Según señaló en la publicación, la provincia mantiene lazos comerciales, educativos e institucionales con ese país, orientados a impulsar la integración y generar beneficios para ambas poblaciones.

En ese marco, presentó el fortalecimiento de los vínculos como un desafío compartido. El mensaje se concentró en la continuidad de la cooperación regional y en las posibilidades de desarrollo conjunto, sin detallar medidas, acuerdos ni una agenda de encuentros.

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